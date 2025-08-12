Георги Иванов: Да, билетите са скъпи - играе България!

Говорим за скъпи билети, но да не забравяме, че играе националният отбор на България. Така президентът на БФС Георги Иванов коментира цените за предстоящата световна квалификация с Испания в София.

Двубоят ще се играе на стадион "Васил Левски" на 4 септември от 21:45 часа. Индивидуалните билети варират между 60 и 800 лева. От БФС се похвалиха, че вече са продадени над 20 000 билета.

"Убеден съм, че стадионът ще се напълни. Цените са такива, каквито са. За следващите мачове ще преценяваме какви ще бъдат. Очаквам футболистите да бъдат крайно мотивирани - все пак играем с европейския шампион. Каквото стане. Ако всеки от футболистите даде най-доброто от себе си, няма да се срамуваме", коментира Иванов.

Той коментира и правилото за минимум четирима местно тренирани футболисти в титулярния състав на мачовете в Първа лига. "Ако някой очаква правилото да даде ефект още сега, няма да стане. Търсим дългосрочен ефект. Дадохме време на клубовете да погледнат към школите си. Там са тайните."

Нетрадиционни правила

"Имаме 14-годишни проектонационали, които тренират по един и същи начин. Направихме елитни групи за 15, 16 и 17-годишни. Във В група играят футболисти до 21 години. Тази стъпка за четиримата футболисти не е направена просто така. Ние сме направили достатъчно тези клубове да си подготвят отборите за Първа лига."

"Трябваше да дадем нетрадиционни правила. Дадохме възможност на клубовете да не спазват правилото и да плащат. Правилото след години ще даде резултат и клубовете ще ни благодарят", допълни президентът на централата.

"Ние искаме да се случи нещо и да кажем, че българският футбол е тръгнал. Това е ежедневна работа. Когато българските отбори влязат в групите с български играчи, тогава националният отбор ще радва. Сегашното представяне не е фактор."

6 милиона лични мнения

Иванов отказа да коментира претенциите, които изразиха Ботев Пловдив относно съдийството. "Не чета Фейсбук и не знам какви въпроси са ми задали от Ботев Пловдив. Има 6 милиона лични мнения и те не ме интересуват."

"В този момент БФС има много добро финансово състояние. Подписахме с редица спонсори. Имаме вече подписани договори, с които сме обезпечили по всякакви начини федерацията. БФС започва в посока развитие."

"БФС не толерира съдии, които не свирят както трябва или имат някакви зависимости. Това си е решение на съдийската комисия да накаже реферите на Ботев Пловдив - Арда и Черноморец – Янтра. Има комисии, които взимат решения, не съм аз еднилично. В БФС работят много млади и много кадърни хора. Нямам притеснение, че някой клуб има някакви претенции. Ние създаваме правилата и налагаме санкциите. Не съм станал президент, за да угаждам на някого, а да оправим футбола."