Щастливият номер 13: Дуплантис пак надскочи рекорда си (ВИДЕО)

Няма съмнение, че Арманд Дуплантис вече записа името си в историята на спорта. Шведът е властелин на овчарския скок и общо взето прави каквото си иска!

Като например - 13-та поправка на световния рекорд, който е... негов.

Да, Дуплантис отново подобри върховото постижение в света!

Височината

Този път той успя да прескочи летвата, закрепена на 6,29 м. С това подобри постижението си с 1 см.

Предния рекорд на Дуплантис бе поставен през юни 2025 г. по време на комерсиалния турнир Диамантена лига в Стокхолм. Този път той скочи на Гран При на Будапеща.

Снимка: Reuters

Дуплантис успя да запише новото си постижение от втори опит.

Забележителни рекорди

Първият световен рекорд на шведския лекоатлет е от септември 2020 г., когато той скочи 6,15 м и така подобри със сантиметър предишното постижение на Сергей Бубка от далечната 1994 г.

Дуплантис вече е двукратен олимпийски, двукратен световен и трикратен европейски шампион в овчарския скок.

Снимка: Reuters

При жените най-високо е скачала Елена Исинбаева. Нейното постижение от 5,06 м от август 2009 г. все още е актуално. Рускинята има цели 17 поправки на световния рекорд на открито.

