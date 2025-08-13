bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Щастливият номер 13: Дуплантис пак надскочи рекорда си (ВИДЕО)

Поредна поправка от шведа

Няма съмнение, че Арманд Дуплантис вече записа името си в историята на спорта. Шведът е властелин на овчарския скок и общо взето прави каквото си иска! 

Като например - 13-та поправка на световния рекорд, който е... негов. 

Да, Дуплантис отново подобри върховото постижение в света! 

Височината

Този път той успя да прескочи летвата, закрепена на 6,29 м. С това подобри постижението си с 1 см. 

Предния рекорд на Дуплантис бе поставен през юни 2025 г. по време на комерсиалния турнир Диамантена лига в Стокхолм. Този път той скочи на Гран При на Будапеща

Снимка: Reuters

Дуплантис успя да запише новото си постижение от втори опит

Забележителни рекорди

Първият световен рекорд на шведския лекоатлет е от септември 2020 г., когато той скочи 6,15 м и така подобри със сантиметър предишното постижение на Сергей Бубка от далечната 1994 г. 

Дуплантис вече е двукратен олимпийски, двукратен световен и трикратен европейски шампион в овчарския скок.

Снимка: Reuters

При жените най-високо е скачала Елена Исинбаева. Нейното постижение от 5,06 м от август 2009 г. все още е актуално. Рускинята има цели 17 поправки на световния рекорд на открито.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

овчарски скок световен рекорд арманд дуплантис

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Пътят на Лудогорец към Лига Европа минава през... Скопие

Пътят на Лудогорец към Лига Европа минава през... Скопие

За девети пореден път: Мисията невъзможна за Лудогорец

За девети пореден път: Мисията невъзможна за Лудогорец
Георги Иванов: Да, билетите са скъпи - играе България!

Георги Иванов: Да, билетите са скъпи - играе България!
Руи Мота: Това си беше гол, имаше и дузпа

Руи Мота: Това си беше гол, имаше и дузпа
Шампионът на „Уимбълдън“ се препъна в София

Шампионът на „Уимбълдън“ се препъна в София

Последни новини

Димитър Златанов: Лъвът, за когото нямаше тайни край мрежата (ВИДЕО)

Димитър Златанов: Лъвът, за когото нямаше тайни край мрежата (ВИДЕО)
Пътят на Лудогорец към Лига Европа минава през... Скопие

Пътят на Лудогорец към Лига Европа минава през... Скопие

Руи Мота: Това си беше гол, имаше и дузпа

Руи Мота: Това си беше гол, имаше и дузпа
За девети пореден път: Мисията невъзможна за Лудогорец

За девети пореден път: Мисията невъзможна за Лудогорец
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV