Руи Мота: Това си беше гол, имаше и дузпа

Треньорът на Лудогорец Руи Мота хвърли върху съдийството основната вина за отпадането от Ференцварош. Българският тим загуби с 0:3 реванша от третия предварителен кръг на Шампионската лига.

Претенциите са заради отменен заради засада гол на Ивайло Чочев при 0:0, както и за неотсъдена от испанската бригада дузпа отново срещу Чочев при 0:1. Мота отиде още по-далеч, като обяви, че неговият отбор е бил по-добрият в мача.

"Мисля, че това беше гол на Чочев. През целия двубой цялостно бяхме по-добри от тях. Трябва да имаме предвид и ситуацията с Чочев в 75-ата минута. Когато бъде изблъскан по подобен начин, мисля, че трябва да получим дузпа. Тежка за преглъщане загуба, защото когато усещаш, че не си бил надигран от съперника, е трудно. Аз мисля, че бяхме по-добрият отбор", започна Мота.

Доволен от футболистите

"Моите футболисти реагираха по правилния начин и мисля, че пресирахме добре. Цялостно изиграхме един силен мач. До 38-мата минута бяхме по-добри. Трябваше да реагираме, продължихме да играем добре, не създадохме толкова чисти ситуации, но това е нещо, върху което трябва да продължим да работим."

"Сега е лесно да говорим, но мисля, че цялостно причината за загубата не е, че играхме с централен нападател. Ние анализирахме добре първия мач и подготовката ни за настоящия мач бе добра. Ако бяхме вкарали първи гол, нещата щяха да изглеждат по съвсем различен начин. Моето усещане е, че малко не ни достигна, така че съм доволен от моите футболисти."