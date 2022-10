Бивш нападател на "Лудогорец" гръмна с допинг

Бившият нападател на "Лудогорец" Якуб Швиерчок бе изваден от футбола за четири години заради употреба на допинг, съобщи настоящият му японски клуб "Нагоя Грампус".

Полският футболист бе временно отстранен от терените, след като даде положителна допинг проба след загубата на своя тим от "Поханг Стийлърс" в Азиатската Шампионска лига.

Nagoya Grampus striker Jakub Swierczok has been banned for four years by the Asian Football Confederation for a doping violation, the J1 League club announced. https://t.co/Jb7uASre1l