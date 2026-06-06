ЦСКА обяви контролите. Вижте срещу кои отбори ще играе!
Украинци, азери и Марек срещу "червените"
ЦСКА обяви програмата за подготовката си за сезон 2026/2027.
"Червените", които са актуални носители на Купата на България и ще играят в квалификациите за Лига Европа през лятото, ще имат само няколко дни на разположение за почивка.
Причината е, че подготовката им започва на 10 юни, сряда от 18:00 ч. Мястото на сбора е очаквано - клубната база на тима в столичния квартал "Панчарево".
Лагерът
На 16 юни, вторник тимът ще замине на двуседмичен лагер в Австрия, където ще изиграе три контролни двубоя.
На австрийска земя към състава ще се присъединят и всички футболисти на „армейците“, заети в националните отбори. Те ще получат няколко допълнителни дни за почивка.
Първата проверка ще се състои на 20 юни срещу украинския гранд Динамо Киев, а 4 дни по-късно съперник ще е бронзовият медалист от украинското първенство Полесие Житомир.
На 27 юни е планирана проверка срещу вицешампиона на Азербаджайн – Карабах, но съперникът може да бъде сменен, тъй като е потенциален опонент на ЦСКА във втория квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа.
У нас
ЦСКА ще се завърне на българска земя на 30 юни, а на 3 юли в София ще изиграе последната си контрола срещу Марек Дупница.
Програмата на контролите:
20 юни – Динамо Киев, Украйна
24 юни – Полесие Житомир, Украйна
27 юни – Карабах, Азербайджан*
3 юли – Марек Дупница
Сезон 2026/2027 ще бъде специален за "червените", като се очаква още в началото му футболисти и фенове да се завърнат на реконструирания стадион "Българска армия". Вече тече кампания за набавяне на модерните карти, които ще са задължителни при закупуването на билет и ще съдържат снимка на дланта на притежателя.