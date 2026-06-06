БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА обяви контролите. Вижте срещу кои отбори ще играе! Украинци, азери и Марек срещу "червените" Снимка: Lap.bg

ЦСКА обяви програмата за подготовката си за сезон 2026/2027.

"Червените", които са актуални носители на Купата на България и ще играят в квалификациите за Лига Европа през лятото, ще имат само няколко дни на разположение за почивка.

Причината е, че подготовката им започва на 10 юни, сряда от 18:00 ч. Мястото на сбора е очаквано - клубната база на тима в столичния квартал "Панчарево".

Лагерът

На 16 юни, вторник тимът ще замине на двуседмичен лагер в Австрия, където ще изиграе три контролни двубоя.

Снимка: БГНЕС

На австрийска земя към състава ще се присъединят и всички футболисти на „армейците“, заети в националните отбори. Те ще получат няколко допълнителни дни за почивка.

Първата проверка ще се състои на 20 юни срещу украинския гранд Динамо Киев, а 4 дни по-късно съперник ще е бронзовият медалист от украинското първенство Полесие Житомир.

На 27 юни е планирана проверка срещу вицешампиона на Азербаджайн – Карабах, но съперникът може да бъде сменен, тъй като е потенциален опонент на ЦСКА във втория квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа.

У нас

ЦСКА ще се завърне на българска земя на 30 юни, а на 3 юли в София ще изиграе последната си контрола срещу Марек Дупница.

Снимка: Lap.bg

Програмата на контролите:

20 юни – Динамо Киев, Украйна

24 юни – Полесие Житомир, Украйна

27 юни – Карабах, Азербайджан*

3 юли – Марек Дупница

Сезон 2026/2027 ще бъде специален за "червените", като се очаква още в началото му футболисти и фенове да се завърнат на реконструирания стадион "Българска армия". Вече тече кампания за набавяне на модерните карти, които ще са задължителни при закупуването на билет и ще съдържат снимка на дланта на притежателя.