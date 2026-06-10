БГ Футбол Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА тренира без попълнения (ВИДЕО) „Армейците“ мечтаят за титла и силно представяне в Европа

Спечелването на Купата на България донесе радост на ЦСКА в края на сезона. Амбициите обаче не спират до тук. Сезон 2026/2027 чука на вратата, а целите няма как да паднат дори и за миг.

Селекцията

В сравнение с предишната подготовка, сега ЦСКА започна без нови играчи. За треньора Христо Янев обаче това не буди притеснение:

"Ситуацията е малко по-различна от това, което правихме зимата. Имаме много добра основа като отбор. Знаем това, което искаме вземем, но не искаме да бързаме - трябва да вземем точните попълнения и точните футболисти".

Снимка: bTV

Подготовката

На 16 юни ЦСКА заминава за двуседмичен лагер в Австрия, където ще изиграе 3 контроли:

срещу Динамо Киев на 20 юни, Полесие Житомир на 24 юни и Карабах на 27 юни, като азербайджанският тим може да бъде заменен.

Обратно на българска земя, на 3 юли, сблъсък с Марек ще бъде последната проверка.

Снимка: bTV

Шампионатът и Европа

ЦСКА изстрада 22-рата си Купа на България. Със спечелването ѝ "червените" си осигуриха участие в квалификациите на Лига Европа.

"Ние се борихме цяла година, за да играе ЦСКА в Европа. Може би от горе ни показват, че знаците са добри", реагира с усмивка Янев на гръмотевица в небето над базата в Панчарево.

Снимка: bTV

Това обаче не означава, че ЦСКА не гледа и към шампионската титла в първенството:

"Всички ние искаме да видим ЦСКА шампион, да зарадваме цялата "червена" общност и този отбор да направи следващата крачка".



Ще се завърнат ли Кирил Десподов и Ивайло Чочев в състава, каква е ситуацията около "Българска армия" и как ще се подхожда към играчите без европейски паспорти – повече чуйте във видеото.