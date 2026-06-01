БГ Футбол Сканират се дланите: Опашки за фен картите на ЦСКА Регистрацията отнема три минути, твърдят привържениците

При огромен интерес започна фен регистрацията на ЦСКА. Само за няколко часа стотици от тях се сдобиха с картите, чрез които ще се закупуват на абонаментни карти и билети за домакинствата на новия стадион "Българска армия".

От клуба публикуваха видео от първия пункт за регистрация - пред сектор "В" на Националния стадион "Васил Левски". В него привърженици споделят впечатленията си от процедурата.

Съобщението

„Още в първите часове стотици верни "армейци" се сдобиха с новата клубна карта на ЦСКА.

Очакваме ви пред Сектор В на Националния стадион "Васил Левски" – без почивен ден (работно време 8:00-19:30 ч.)

Напомняме, че съвсем скоро ЦСКА ще стартира и обиколка с мобилни станции във всички краища на България. Очаквайте подробен график по дни и градове!

Обратно у дома!".

Очаква се новият стадион да е готов приблизително за старта на сезона.