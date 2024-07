ЦСКА вади €1,5 милиона за швейцарец

ЦСКА предлага 1,5 милиона евро за нападателя на втородивизионния германски Дармщадт Филип Стоилкович. Според авторитетния местен журналист Флориан Плетенберг твърди, че двата клуба са близо до споразумение.

При успешен край на преговорите 24-годишният швейцарец ще пристигне с договор за три сезона. Той ще се присъедини незабавно към тима на Томислав Стипич.

Стоилкович има мачове за младежкия национален отбор на своята родина (25 срещи и 2 гола). През зимата той преминава в Дармщадт от Сион срещу 2 милиона евро, като отбеляза 3 гола в 23 мача. През втората половина на сезона играе под наем в Кайзерслаутерн.

Преди това е носил и екипите на Арау, Цюрих и Хофенхайм. Общата му статистика е 144 срещи с 58 гола и 16 асистенции.

ЦСКА усилено търси футболисти в предни позиции. В първия шампионатен мач (0:1 от Лудогорец в Разград) като титуляри излязоха Петко Панайотов и Георги Чорбаджийски.

Filip Stojilkovic is close to join ZSKA Sofia now



Advanced negotiations. Talks about a contract until 2027 for the 24 y/o striker!



Transfer fee for Darmstadt in the range of €1.5m as per @lukdombro and confirmed. Stojilkovic, keen to join Sofia with immediate effect.… pic.twitter.com/7uxlAfRSBD