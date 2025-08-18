bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Македонски тим изгони футболиста, който спа на палатка пред стадиона

Сила не бил хич... силен

Македонски тим изгони футболиста, който спа на палатка пред стадиона

Една история трогна всички футболни ентусиасти преди месец - македонският Гьорче Петров даде шанс на французин, който спеше пред стадиона и молеше да се присъедини към клуба. 

Луи Микел Сила не е професионален футболист. Той е известен с футболните си предизвикателства в социалните мрежи. 

И май за кариерата му бе по-добре да си остане само във виртуалното пространство.

Освободен

Месец след като се присъедини към Гьорче Петров и дори изпълни всички ритуали с новите си съотборници, като караоке, тренировки, лагери, Сила е освободен.

Той не попадна в групите на тима си за мачовете от шампионата. 

Смята се, че причината е лошата му физическа подготовка. Това принудило ръководството да го освободи.

Пореден неуспех

Сила се опитва да се предложи на професионален отбор не за първи път. 

Преди да отиде в Гьорче Петров и да проведе поне няколко тренировки заради благосклонността на клубния бос Имер Асан и след няколко дни на палатка пред стадиона, Сила бил в Албания

Там обаче никой не му обърнал внимание. 

 
 
 
Тагове:

футболист отстранен палатка изгонен северна македония Гьорче Петров Луи Микаел Сила

