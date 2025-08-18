Македонски тим изгони футболиста, който спа на палатка пред стадиона

Една история трогна всички футболни ентусиасти преди месец - македонският Гьорче Петров даде шанс на французин, който спеше пред стадиона и молеше да се присъедини към клуба.

Луи Микел Сила не е професионален футболист. Той е известен с футболните си предизвикателства в социалните мрежи.

И май за кариерата му бе по-добре да си остане само във виртуалното пространство.

Освободен

Месец след като се присъедини към Гьорче Петров и дори изпълни всички ритуали с новите си съотборници, като караоке, тренировки, лагери, Сила е освободен.

Той не попадна в групите на тима си за мачовете от шампионата.

Смята се, че причината е лошата му физическа подготовка. Това принудило ръководството да го освободи.

Пореден неуспех

Сила се опитва да се предложи на професионален отбор не за първи път.

Преди да отиде в Гьорче Петров и да проведе поне няколко тренировки заради благосклонността на клубния бос Имер Асан и след няколко дни на палатка пред стадиона, Сила бил в Албания.

Там обаче никой не му обърнал внимание.

