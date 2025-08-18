Меме сензация викал против Лудогорец (СНИМКА)

Един от най-известните меме персонажи е бил на трибуните по време на злополучното гостуване на Лудогорец на Ференцварош.

Това стана ясно, след като Андраш Ищван Арато сам качи снимка от срещата от третия квалификационен кръг на Шампионската лига, при това радвайки се на един от трите гола на Ференцварош.

И ако се чудите откъде ви е познат, то със сигурност сте го виждали в интернет. Той е Харолд, който прикрива болката си!

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Hide the Pain Harold (@painharold)

Кой е Андраш?

В реалния свят Арато е пенсиониран инженер. Преди 15 години унгарски фотограф се свързва с него с молба да му позира за няколко снимки, които после да пусне за свободно ползване.

Година по-късно той е сензация!

Милиони интернет потребители използват образа му, за да онагледяват неприятни ситуации, които се опитваш да прикриеш в усмивка.

Днес той има хиляди последователи в социалните мрежи и пътува по цял свят, за да участва в събития.

Късмет за Ференцварош

Арато явно е фен на унгарския гранд, който отстрани Лудогорец от най-престижния европейски клубен турнир след 3:0 в Будапеща.

Той вероятно ще стиска палци на тима и срещу Карабах в плейофите.

View this post on Instagram A post shared by Hide the Pain Harold (@painharold)

Лудогорец пък се насочи към последното стъпало преди редовния сезон в Лига Европа. В плейофа тимът ще играе срещу Шкендия от Северна Македония.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK