bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Меме сензация викал против Лудогорец (СНИМКА)

Той сам се показа от стадиона

Меме сензация викал против Лудогорец (СНИМКА)

Един от най-известните меме персонажи е бил на трибуните по време на злополучното гостуване на Лудогорец на Ференцварош. 

Това стана ясно, след като Андраш Ищван Арато сам качи снимка от срещата от третия квалификационен кръг на Шампионската лига, при това радвайки се на един от трите гола на Ференцварош. 

И ако се чудите откъде ви е познат, то със сигурност сте го виждали в интернет. Той е Харолд, който прикрива болката си!

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Hide the Pain Harold (@painharold)

Кой е Андраш?

В реалния свят Арато е пенсиониран инженер. Преди 15 години унгарски фотограф се свързва с него с молба да му позира за няколко снимки, които после да пусне за свободно ползване. 

Година по-късно той е сензация! 

Милиони интернет потребители използват образа му, за да онагледяват неприятни ситуации, които се опитваш да прикриеш в усмивка

Днес той има хиляди последователи в социалните мрежи и пътува по цял свят, за да участва в събития. 

Късмет за Ференцварош

Арато явно е фен на унгарския гранд, който отстрани Лудогорец от най-престижния европейски клубен турнир след 3:0 в Будапеща. 

Той вероятно ще стиска палци на тима и срещу Карабах в плейофите. 

Лудогорец пък се насочи към последното стъпало преди редовния сезон в Лига Европа. В плейофа тимът ще играе срещу Шкендия от Северна Македония

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Лудогорец
срещу
Арда Кърджали
26.05.2025 17:45
Тагове:

шампионска лига фен лудогорец ференцварош меме Андраш Арато харолд

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

След раздялата: Ана Иванович търси утеха другаде (СНИМКИ)

След раздялата: Ана Иванович търси утеха другаде (СНИМКИ)
Левски отправи 15 удара, но си тръгна само с точка от Враца

Левски отправи 15 удара, но си тръгна само с точка от Враца
Лудогорец стъпи накриво в Първа лига

Лудогорец стъпи накриво в Първа лига
Арсенал излъга Манчестър Юнайтед след вратарска грешка

Арсенал излъга Манчестър Юнайтед след вратарска грешка
Волейболистките се разминаха с бронза на световното (ВИДЕО)

Волейболистките се разминаха с бронза на световното (ВИДЕО)

Последни новини

Стоян Гунчев - диригентът с най-точната ръка (ВИДЕО)

Стоян Гунчев - диригентът с най-точната ръка (ВИДЕО)
След раздялата: Ана Иванович търси утеха другаде (СНИМКИ)

След раздялата: Ана Иванович търси утеха другаде (СНИМКИ)
Левски отправи 15 удара, но си тръгна само с точка от Враца

Левски отправи 15 удара, но си тръгна само с точка от Враца
Лудогорец стъпи накриво в Първа лига

Лудогорец стъпи накриво в Първа лига
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV