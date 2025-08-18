bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
След раздялата: Ана Иванович търси утеха другаде (СНИМКИ)

Животът трябва да продължи

След раздялата: Ана Иванович търси утеха другаде (СНИМКИ)

Животът трябва да продължи. Дори след като ти разбият сърцето. Бившата тенисистка Ана Иванович, която наскоро се разведе с Бастиан Швайнщайгер, вече търси утеха другаде.

Красивата сръбкиня публикува серия от снимки в социалните мрежи, а на една от тях се вижда книгата "Най-голямото чудо на света". В книгата се разказва как да намериш вътрешен мир, любов и сила след трудни житейски периоди.

 
 
 
Разводът с Бастиан Швайнщайгер

Разводът на бившата номер 1 в света на тениса Ана Иванович и световния шампион по футбол с Германия Бастиан Швайнщайгер вече е факт.

Двойката се раздели изненадващо преди месеци, като и двамата до момента отказват коментар. 

Стана ясно обаче, че бившият футболист има нова любимабългарката Силва Капитанова, с която вече не крият отношения.

Вижте къде Бастиан Швайнщайгер е изневерявал на Ана с българката Силва (СНИМКA)

Бастиан Швайнщайгер и Ана Иванович бяха една от двойките за пример в спорта. Двамата се ожениха преди повече от 10 години и имат три деца - Лука (7 години), Леон (4 години) и Тео (2 година).

