Голмайсторът на Левски под въпрос за АЗ Алкмаар

Лоши новини

Голмайсторът на Левски под въпрос за АЗ Алкмаар
Lap.bg

Проблеми за Левски преди първия мач срещу АЗ Алкмаар от плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите. Нападателят Мустафа Сангаре ще премине през ключови медицински изследвания през следващите 48 часа, които ще определят дали ще бъде на разположение за срещата.

Той получи мускулна травма по време на успеха с 1:0 над Сабах и пропусна последвалите срещи на "сините", пише "Мач Телеграф".

По думите на Хулио Веласкес има подобрение както в състоянието на Сангаре, така и в това на Георги Костадинов.

Състоянието на Мустафа Сангаре

Очаква се днес и утре Сангаре да премине серия от тестове, които да покажат дали ще успее да натрупа поне две пълноценни тренировки преди четвъртък.

Снимка: БГНЕС

Според информацията шансовете това да се случи не са големи и вероятно Веласкес ще предпочете да го запази за реванша в Нидерландия, за да не рискува здравето му.

Левски отправи 15 удара, но си тръгна само с точка от Враца

Трябва да се отбележи, че травмата на нападателя дойде точно в момент, в който ръководството на "Герена" се отказа от привличането на нов централен нападател, пише още изданието.

Тагове:

футбол левски аз алкмаар плейоф хулио веласкес Лига на конференциите Мустафа Сангаре

