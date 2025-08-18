bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Опитаха се да те унижат, да те унищожат"

Мауро Икарди се завърна след дългото отсъствие

"Опитаха се да те унижат, да те унищожат"
281 дни по-късно Мауро Икарди отново блести по футболните терени. Аржентинецът се завърна в игра след операция на коляното, като влезе като резерва в 81-ата минута на мача на Галатасарай срещу Карагюмрук. Само шест минути по-късно голмайсторът вкара за 3:0.

Емоционални послания

Мауро Икарди сложи капитанската лента срещу Карагюмрук, а на нея бе изписал имената на дъщерите си от Уанда Нара – Франческа и Исабела, както и на Чайна Суарес - новата му любима.

След мача той използва социалните мрежи, за да благодари на всички, които го подкрепиха в трудните времена – от лекаря, който го оперира, до адвокат Летерио Пино, който винаги се е грижел за интересите му. Разбира се, най-топлите и мили думи бе запазил за приятелката си.

 
 
 
"Ти не само се грижеше за мен физически. Ти се грижеше за душата ми и особено за сърцето ми. Ти беше до мен във всеки момент на болка, на работа, на борба... И въпреки че виждах тъмни моменти, без да мога да докосна топката, ти винаги ми напомняше, че все още има светлина, която ме чака. Днес споделяме тази светлина заедно. Обичаме я и изпълваме с любов", гласи част от посланието на Икарди.

"Гордея се с теб"

А Чайна Суарес побърза да му отвърне: "Гордея се с теб. Опитаха се да те унижат, да те унищожат. Не успяха, ето те отново. Обичам те с цялото си сърце", написа блондинката.

Уанда Нара не дава децата на Икарди, полицията се намеси

Икарди води тежка бракоразводна война с бившата си Уанда Нара. Двамата се засипват с обвинения в медиите и социалните мрежи, като не спират да си изкарват кирливите ризи.

 
 
 
Те непрекъснато се обвиняват един друг, като бившият голмайстор на Интер искаше да осъди Уанда за кражба на 7 млн. евро. Преди това пък стана ясно, че тя му е изневерила със съотборника му в гранда от Милано -Кейта Балде.

