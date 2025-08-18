281 дни по-късно Мауро Икарди отново блести по футболните терени. Аржентинецът се завърна в игра след операция на коляното, като влезе като резерва в 81-ата минута на мача на Галатасарай срещу Карагюмрук. Само шест минути по-късно голмайсторът вкара за 3:0.
Мауро Икарди сложи капитанската лента срещу Карагюмрук, а на нея бе изписал имената на дъщерите си от Уанда Нара – Франческа и Исабела, както и на Чайна Суарес - новата му любима.
След мача той използва социалните мрежи, за да благодари на всички, които го подкрепиха в трудните времена – от лекаря, който го оперира, до адвокат Летерио Пино, който винаги се е грижел за интересите му. Разбира се, най-топлите и мили думи бе запазил за приятелката си.
View this post on Instagram
"Ти не само се грижеше за мен физически. Ти се грижеше за душата ми и особено за сърцето ми. Ти беше до мен във всеки момент на болка, на работа, на борба... И въпреки че виждах тъмни моменти, без да мога да докосна топката, ти винаги ми напомняше, че все още има светлина, която ме чака. Днес споделяме тази светлина заедно. Обичаме я и изпълваме с любов", гласи част от посланието на Икарди.
А Чайна Суарес побърза да му отвърне: "Гордея се с теб. Опитаха се да те унижат, да те унищожат. Не успяха, ето те отново. Обичам те с цялото си сърце", написа блондинката.
Икарди води тежка бракоразводна война с бившата си Уанда Нара. Двамата се засипват с обвинения в медиите и социалните мрежи, като не спират да си изкарват кирливите ризи.
View this post on Instagram
Те непрекъснато се обвиняват един друг, като бившият голмайстор на Интер искаше да осъди Уанда за кражба на 7 млн. евро. Преди това пък стана ясно, че тя му е изневерила със съотборника му в гранда от Милано -Кейта Балде.
