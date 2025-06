Капитанът на юношите отива в Шефилд Юнайтед

Капитанът на юношеския национален отбор на България (до 19 години) Михаил Полендаков ще продължи кариерата си в английския Шефилд Юнайтед, който се подвизава в Чемпиъншип. Новината беше съобщена от профила на клуба в социалната мрежа Х The Bladesman, както и от eflanalysis.com.

Михаил Полендаков играе като десен бранител, юноша е на Септември София. Именно в Септември започва и кариерата му в мъжкия футбол, като въпреки 18-те си години вече има 40 мача.

Septemvri Sofia right-back Mihail Polendakov is likely to sign for Sheffield United. The 18 year old Bulgarian was set to join Russian club FC Rostov but has had a late change of mind.



