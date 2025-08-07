bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Странно: Балкански отбор благодари на феновете на противника

Причината е геополитическа

Reuters

В традиция се превърна отбор да благодари на фенове за подкрепата след важен мач. Но рядко може да видим да благодари на... противника. 

Е, сръбският Цървена звезда го стори! При това през официалните си канали в социалните мрежи. 

А причината не е нито прекалена гостоприемност, нито важна помощ. 

Геополитически анализи

Вчера, 6 август, Цървена звезда гостува на Лех Познан в първа среща от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Сръбският гранд победи с 3:1

По време на мача обаче на трибуната на феновете на домакините висеше транспарант с текст "Косово е Сърбия".

Именно това привлече вниманието на сръбския тим, а след мача от там написаха "Благодарим, поляци! Благодарим, Лех Познан!"

Държава ли е Косово?

Косово обявява своята независимост през 2008 г. До тогава най-младата страна в Европа е част от Югославия и съответно Сърбия и Черна гора, а в последните две години преди този акт - от Сърбия. 

България признава независимостта на страната на 20 март 2008 г.

Полша от своя страна го прави почти месец по-рано - на 26 март 2008 г. 

Косово и днес продължава да не е напълно призната самостоятелна държава от всички страни в света. Очаквано Сърбия все още я счита за автономна област в своята територия. Гърция, Румъния, Босна и Херцеговина, Словакия, Испания, Молдова, Русия, Беларус, Кипър, Армения, Азербайджан, Грузия и други не признават Косово. 

Преди да обяви своята независимост, на територията на държавата се водеха няколко години тежки сражения, които завършиха с бомбардировки над цели в Сърбия от страна на НАТО.

Подкрепата

Полските фенове често издигат плакати "Косово е Сърбия". Прави го не само агитката на Лех, но и на Легия Варшава. 

Това обаче може да донесе глоба на тима от страна на УЕФА. 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Йънг Бойс и Цървена звезда

Йънг Бойс
Йънг Бойс
0 : 1
Цървена звезда
Цървена звезда
41%
Притежание на топката
43%
2
Точни удари
9
5
Неточни удари
5
33
Опасни атаки
35
13
Нарушения
12
4
Корнери
7
2
Засади
1
4-3-1-2
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadion Wankdorf (Bern)

Състави

33
27 13 4 24
39 30 8
10
77 35
9
15 55 4
21 6
70 24 33 66
77
Марвин Келър 33 Марвин Келър
Люин Блум 27 Люин Блум
Мохамед Али Камара 13 Мохамед Али Камара
Танги Зукру 4 Танги Зукру
Захари Атекаме 24 Захари Атекаме
Дариан Малес 39 Дариан Малес
Сандро Лаупер 30 Сандро Лаупер
Лукаш Лакоми 8 Лукаш Лакоми
Кастриот Имери 10 Кастриот Имери
Жоел Алмада Монтейро 77 Жоел Алмада Монтейро
Силвер Ганвула 35 Силвер Ганвула
Иван Гутеша 77 Иван Гутеша
Огнен Мимович 70 Огнен Мимович
Насер Якуба Джига 24 Насер Якуба Джига
Ваня Дркушич 33 Ваня Дркушич
Young-woo Seol 66 Young-woo Seol
Тими Елсник 21 Тими Елсник
Раде Крунич 6 Раде Крунич
Сайлъс Катомпа Мвумпа 15 Сайлъс Катомпа Мвумпа
Андрия Максимович 55 Андрия Максимович
Мирко Иванич 4 Мирко Иванич
Шериф Ндиайе 9 Шериф Ндиайе
