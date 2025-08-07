Странно: Балкански отбор благодари на феновете на противника

В традиция се превърна отбор да благодари на фенове за подкрепата след важен мач. Но рядко може да видим да благодари на... противника.

Е, сръбският Цървена звезда го стори! При това през официалните си канали в социалните мрежи.

А причината не е нито прекалена гостоприемност, нито важна помощ.

Геополитически анализи

Вчера, 6 август, Цървена звезда гостува на Лех Познан в първа среща от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Сръбският гранд победи с 3:1.

По време на мача обаче на трибуната на феновете на домакините висеше транспарант с текст "Косово е Сърбия".

Именно това привлече вниманието на сръбския тим, а след мача от там написаха "Благодарим, поляци! Благодарим, Лех Познан!"

View this post on Instagram A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)

Държава ли е Косово?

Косово обявява своята независимост през 2008 г. До тогава най-младата страна в Европа е част от Югославия и съответно Сърбия и Черна гора, а в последните две години преди този акт - от Сърбия.

България признава независимостта на страната на 20 март 2008 г.

Полша от своя страна го прави почти месец по-рано - на 26 март 2008 г.

Косово и днес продължава да не е напълно призната самостоятелна държава от всички страни в света. Очаквано Сърбия все още я счита за автономна област в своята територия. Гърция, Румъния, Босна и Херцеговина, Словакия, Испания, Молдова, Русия, Беларус, Кипър, Армения, Азербайджан, Грузия и други не признават Косово.

Преди да обяви своята независимост, на територията на държавата се водеха няколко години тежки сражения, които завършиха с бомбардировки над цели в Сърбия от страна на НАТО.

Подкрепата

Полските фенове често издигат плакати "Косово е Сърбия". Прави го не само агитката на Лех, но и на Легия Варшава.

Това обаче може да донесе глоба на тима от страна на УЕФА.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Йънг Бойс и Цървена звезда