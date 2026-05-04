Мариян Огнянов пред bTV: Изстрадана и заслужена титла на Лeвски! (ВИДЕО)

Единственият българин, вкарал за Левски в Шампионската лига пожела успех на шампионите

Първият футболист, вкарал за български отбор в Шампионската лига - Мариян Огнянов, празнува с широка усмивка и много спомени 27-ата титла на Левски. 

Емблематичния играч, който вкара на Челси, днес се изявява в Северозападна трета лига с тима на Ком Берковица, но завинаги ще остане в историята на тима от стадион "Георги Аспарухов" и вечно ще си спомня онази емоция и празненствата преди 17 години. 

От перспективата на времето Мариян дори е изискващ към Левски и си пожелава и друг да изпита радост като неговата. 

Периодът на стадион "Георги Аспарухов"

"Намираш ме преди мач на Ком Берковица в Трета лига. Аз гледах мача с децата. Тук е моментът да честитя на всички левскари! Дълго чакана, много изстрадана, но абсолютно заслужена. Истината е, че си припомних доста хубави неща, доста хубави моменти.

Имах възможността да играя срещу страхотни футболисти, едни от най-добрите отбори в света, така че тук пожелавам на българските момчета в Левски, а и не само, да изпитат тази емоция и това удовлетворение като цяло", каза Огнянов.

Пожеланията

Като шампион на България, Левски ще играе в квалификациите за Шампионската лига. 

"Пожелавам едно добро позитивно участие в Европа. Дай Боже и друг българин да изпита тази емоция, която аз изпитах. Малкият ми син се радва, като гледа гола. Аз, да ти кажа честно, нищо особено не си казвам. Осъзнавам, че това е нещо, което ми е помогнало доста в кариерата.

Само Левски! Времето за празненства е настъпило. Живи и здрави, пожелавам им само положителни моменти оттук нататък.", позитивен е единственият българин, вкарал за Левски в Шампионската лига. 

