Шампионите от 2008/2009: Къде са те сега?

Левски сбъдна една 17-годишна мечта! "Сините" отново са шампиони на България по футбол! Еуфорията от триумфа дълго ще държи и футболисти, и щаб, и ръководство, а най-вече фенове!

Момчетата на Хулио Веласкес ще запишат имената си в историята на клуба!

Както за последно това направи шампионският тим от сезон 2008/2009 - вече предпоследния, в който Левски стана шампион.

Къде обаче са героите отпреди 17 години днес?

Треньорът

През сезон 2008/2009 "сините" започват кампанията с треньор Велислав Вуцов. Той обаче остава начело само за 3 мача и е освободен, след като "сините" отпадат от квалификациите за Шампионска лига срещу БАТЕ Борисов. Днес Вуцов е треньор на Миньор Перник, а синът му Светослав е вратар и вече шампион с Левски.

След Вуцов, начело на "сините" застава Емил Велев. Именно той ще е човекът, който ще отведе Левски до шампионската титла! При специалиста, известен с прозвището Кокала, тимът записва 22 победи, 9 равенства и 4 загуби. Кариерата му след Левски преминава през редица български тимове, а за последно той бе спортен директор на Локомотив Горна Оряховица.

Президентът

Голмайстор на шампионския сезон е Георги Иванов - Гонзо. Нападателят се завръща на стадион "Георги Аспарухов" от хърватския Риека.

Той забива 13 гола в 29 мача през кампанията и така спечели шеста титла в кариерата си с Левски.

Днес Георги Иванов е президент на Българския футболен съюз.

Снимка: Lap.bg

В Левски

И днес на "Герена" работят голяма част от футболистите от шампионския сезон 2008/2009.

В треньорския щаб на Хулио Веласкес са Дарко Тасевски и Божидар Митрев. Първият е помощник-треньор, а вторият е треньор на вратарите.

Като скаути в клуба работят Владимир Гаджев, чийто гол във вратата на Миньор Перник донесе титлата на Левски тогава, както и Георги Сърмов.

Христо Йовов пък е член на Управителния съвет на клуба.

Активни футболисти

Трябва да отбележим интересният факт, че в елитната ни футболна дивизия все още се подвизава само един от футболистите от миналия шампионски отбор и това е... 50-годишният Георги Петков. Вратарят все още е част от Славия!

Снимка: Lap.bg

По терените, но в по-ниските дивизии са още Виктор Генев (Рилски спортист), Мариян Огнянов (Ком Берковица), Иван Цачев (Устрем Дончево) и бразилецът Жан Карлош, който се подвизава в родината си.

Треньорите

Начело на Ботев Пловдив е Лъчезар Балтанов. Именно неговият тим постигна една от победите срещу Лудогорец, за да може Левски да се бетонира на върха.

В щаба на Арда е Веселин Минев, който е помощник на Александър Тунчев. Кърджалии биха разградчани два пъти!

Живко Миланов бе в щаба на Локомотив София допреди няколко дни като помощник на Станислав Генчев.

Бразилецът Зе Соареш бе футболистът с най-много мачове за Левски в онзи сезон. Той записа 32 срещи, а в момента е треньор в детско-юношеска школа в родината си.

View this post on Instagram A post shared by Escolinha Do Vitória Oficial (@escolinhadovitoriapa)

Мирослав Иванов - Деко, също продължава да е във футбола като треньор. Той работи в родния си Габрово.

Другият голмайстор от онзи сезон Георги Христов е в САЩ. Той е спортен директор в детско-юношеска школа във Флорида.

View this post on Instagram A post shared by Georgi Hristov (@georgihristov10)

Ришад Тиберканин е мениджър на катарския Ал-Хурайтиат.

И още

В момента няма информация за кариерите на Юсуф Рабех, Фелипе да Коща, Даниел Киш, Шакиб Бензукан.

Лусио Вагнер - бразилският любимец на "сините" фенове, бе активен по темата Левски за последно през 2024 г., когато тимът празнуваше 110-ия си рожден ден. Тогава от родината си той показа, че не е забравил важния рефрен на бившия си тим и каза "Само Левски". Напомняме, че Вагнер бе български национал и записа 18 срещи за тима.

Жоазиньо игра на професионално ниво до началото на 2026 г. Неговата кариера след Левски се разви в Русия, където той създаде и семейство.

View this post on Instagram A post shared by Joao2222 / Жоаозиньо (@joaobuiu)

Николай Димитров - Хичо пък се е преквалифицирал и управлява собствен бизнес, далеч от футбола.

Йордан Милиев бе в основата на националния тим по минифутбол, който завърши на второ място на световното през 2018 г. Днес той също развива свой бизнес извън футбола.

Последните новини за тарана от Дупница Еньо Кръстовчев са, че е спечелил благотворителен турнир в родния си град.

Трагична е съдбата на чехът Давид Бистрон, който сложи край на живота си преди години.