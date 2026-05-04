НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 132: Левски-Европейски!

В Спортен нюзрум говорят главните действащи лица - от 2026 и от 2009 г.

17-годишното чакане приключи! Левски е шампион!

"Сините" вече са недостижими на върха в Първа лига, а еуфорията е огромна! Фенове, футболисти, треньори и ръководство празнуват и тази радост със сигурност ще ги държи дълги дни и седмици!

В "Спортен нюзрум" ще си спомним за еуфорията преди години, ще я изживеем отново и сега!

Празненствата

Ще чуем и главните действащи лица от тогава и от сега!

Точно днес, на 4 май пък отбелязваме датата, на която е роден Георги Аспарухов - Гунди.

Рожден ден и в "червено"

Погледът ни към ЦСКА също ще е празничен, тъй като рожден ден има Христо Янев, а футболистите му му подариха... победа срещу Лудогорец!

Всичко това и още в Спортен Нюзрум. Гледайте ни започваме в 13 часа в Youtube канала на bTV и на btvsport.bg

левски цска празненства шампион христо янев хулио веласкес Спортен нюзрум

От стадиона - в болница: Какво е състоянието на сър Алекс Фъргюсън?

