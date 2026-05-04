Емил Велев пред bTV: Проклятие нямаше! Пожелах на Веласкес снимка до моята!

17 години! Децата пораснаха, нравите се промениха, футболът също! Но Левски изчака своя момент!

Изчака го и Емил Велев - треньорът, който изведе "сините" до вече предпоследната титла през сезон 2008/2009. Той бе начело на онзи звезден шампионски тим на Левски, който беляза една цяла епоха.

А днес с усмивка признава, че никога не е проклинал тима да не успее да се качи на върха. А към треньора Хулио Веласкес таи само уважение.

17 години

"Изчака ни се чакането! Този период от 17 години е много голям. Виждаме, че някои от феновете не са били родени и сега за първи път усещат това нещо. Публиката на Левски е нещо уникално и с право се радват.

Нямаше проклятие. Това Тити Папазов го пусна в пространството и вървеше и до днес. Вече няма такова проклятие! Всичко си зависеше от отбора и от обстановката там", признава Велев.

Отношенията с Веласкес

В края на миналия сезон, в типичния си стил, Велев "прати" Хулио Веласкес да "раздава шезлонги". След шампионската титла родният специалист обясни момента.

"Казал съм му в рамките на шегата. Имах представа какъв треньор е, къде е бил и в кои страни е работил. Не съм го подценявал в нито един момент и това се видя и днес. Видяхме какви качества притежава. Изцяло беше вглъбен в Левски. Награди го и съдбата да стане шампион.

Един път му казах в личен разговор "Да се наредиш до мен, да се снимаме". Той каза "Добре, добре". В тунела има наредени снимки. Чувството е страхотно и се радвам, че съм го изживял. Сега сигурно и той е на седмото небе, защото за първи път става шампион в неговата кариера", каза Велев.

Купонът преди титлата

Велев разкри пред bTV, че преди 17 години един купон е обърнал всичко в полза на Левски!

"И като футболист имах такава роля, тъй като играех по средата на терена и всичко минаваше през мен, както и преди мачовете и след тях. Не мисля, че само за мен са играли, защото всеки футболист се стреми поне един път или два пъти да стане шампион. Аз умеех да съчетавам такива неща. Когато сме имали успехи, винаги съм бил позитивен и съм настройвал играчите да гледат напред, че винаги има следващ мач, че може да се победи.

Когато паднахме от Локомотив София с 0:3 на "Герена", всички си мислеха, че ще си подам оставката, но нямах такова намерение. След това направихме този поход до спечелването на шампионската титла. Той мина през един тийм билдинг, който беше осъществен в столичен ресторант. Тогава закарах целия клуб! Без изключение! С чистачки, домакини... всички, които работеха в този клуб. Такава веселба направихме... След това всичко тръгна като по вода и станахме шампиони.", разказва Велев.