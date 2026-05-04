След титлата: Левски почете Георги Аспарухов с венци! (ВИДЕО)

На 4 май 1943 г. е роден легендарният футболист

Футболният Левски прати в еуфория хиляди, а вероятно и милиони у нас, след като спечели своята 27-а титла, при това след 17 години очакване. 

Но пък, гледайки към бъдещето и към квалификациите за Шампионска лига, "сините" не забравиха за легендите. 

Денят 4 май е важен за Левски, защото през 1943 г. точно тогава се ражда великият Георги Аспарухов - Гунди

Венци

По традиция футболисти и ръководство на Левски отбелязаха деня по най-логични начин - с полагане на венци на паметника пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов". 

Футболисти, ръководство и фенове се включиха в отбелязването на деня. 

На паметника дойдоха редица ветерани, както и волейболната легенда Димитър Каров, който е съпруг на сестрата на Гунди - Лидия. 

Думи от Левски

"Днешният ден е особен за всеки левскар. Ден на гордост, но и на тиха болка.

Своя 83-ти рожден ден трябваше да празнува Георги Аспарухов, но съдбата реши да ни го отнеме твърде рано. Хора като него се раждат рядко, но остават завинаги.

С качествата си, човечността, морала и примера си той е призван да остане безсмъртен, докато на земята има поне един левскар. И всички ние трябва да сме горди и щастливи, че именно такъв човек е избрал да озари с харизмата и таланта си Левски

Георги Аспарухов е символът на нашия Левски - звездата, която и от небето ни показва правилния път и ни помага никога да не забравяме защо този клуб е по-различен от всеки друг на земята.

83 години от рождението на Георги Аспарухов. Вечна памет и поклон!", пишат от Левски.

