Николай Димитров пред bTV: Никой не се съмняваше, че Левски ще спечели!

През 2009 г. титлата от българското футболно първенство преминава през ръцете и на Николай Димитров - Хичо.

Тогава той е на 22 години и е сочен за един от най-обещаващите таланти на Левски, като дори минава проби в Арсенал.

Днес той вече не е на футболния терен, а има собствен бизнес, но няма как да сдържи емоциите си, когато Левски отново триумфира. 17 години чакаха фенове, ръководство, футболисти, треньори, за да могат отново да изпитат емоцията от шампионската титла.

На стадиона

Хичо бе на стадион "Георги Аспарухов" при важната победа на "сините" над ЦСКА 1948, която ги бетонира на върха.

"2020 г. клубът беше в наистина тежко състояние. Левскарите имахме някаква информация, но само хората в клуба знаят каква е била обстановката.

И да успеем шест години по-късно Левски да стане шампион и да успеем да намерим, да се предаде клубът на новия собственик, сега с тази вече изградена основа, клубът да прави следващата крачка в развитието си, според мен я прави тази титла много специална. На всички левскари това със сигурност ни е се е отразило. На тези, които са били ръководители в клуба или са играли, малко повече от тези, които бяхме встрани.

Между другото това нещо беше изписано в очите на всички. Аз имах щастието да бъда на стадиона и да видиш настоящи президенти, бивши президенти, легенди на клуба и съотборници и целия стадион на гледат терена с насълзени очи – това казва всичко. Направи ми впечатление, че никой за миг не се съмняваше, че Левски ще спечели", не крие гордостта си Димитров.

Снимка: БГНЕС

Чакането

Димитров има три титли в Левски в актива си - от 2006, от 2007 и от 2009 г.

"Титлата през 2009 г. беше сладка. То всяка една титла е сладка. Но Левски тогава все още имаше инерция от титлата от 2007 г. Сега, през тези 17 години, какво ли не се случи в клуба – колко хора, треньори се смениха.

И наистина феновете чакаха с притаен дъх да се случи най-накрая тази шампионска титла. И аз наистина, като бивш играч и като настоящ левскар, и като фен, за мен ще е изключително интересно как от тук нататък отборът ще продължи да се развива.", не крие вълнението си той.