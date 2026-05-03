bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Петричев: Лудогорец е неузнаваем!

Така е редно, каза изпълнителният директор на "орлите" за шпалира на "Герена"

Петричев: Лудогорец е неузнаваем!
БГНЕС

Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев коментира дали „орлите“ ще направят шпалир на новия шампион Левски. Мнението на Петричев е, че именно така е редно да се случи.

„Честно да ви кажа мен, ако питате, така е редно. Тук е моментът да честитя титлата на Левски. Те бяха отборът, който успя да се възползва най-добре от нашето представяне“, сподели изпълнителният директор на Лудогорец след поражението с 0:1 от ЦСКА в София.

На 9 май "орлите" гостуват на "Герена", а след мача "сините" ще получат златните си медали за титлата.

Шпалир

„Спечелиха си хората титлата, имат заслужено право да се радват. Желая им успех в европейските клубни турнири. Ще се срещнем отново, ще се сборим следващия сезон“, заяви още Ангел Петричев по адрес на „сините“.

Снимка: Lap.bg

Той е откровен за кризата в Разград. "След паузата за националните отбори виждаме един неузнаваем отбор. Анализираме причините. При всички случаи е необичайната ситуацията при нас, но и за слепците е видно, че отборът е в тежка криза. Много са факторите, много от тях ги знаем какви са, но нито един от тях не е оправдание“, започна Петричев.

Лудогорец критикува съдиите в реванша с ЦСКА, но няма да подава жалба

„Лудогорец се бори за честта си, защото това е отбор, който вече създаде традиция. Отбор, който има доста привърженици, които страдат от игровия облик на отбора в момента. Тук е моментът да им се извиня на хората и да им кажа, че ще направим всичко възможно да изглеждаме по по-различен начин.

Криза

Сега до края на сезона има още доста мачове, в които да се опитаме да дигнем момчетата и да завоюваме второто място. Ако успеем да завоюваме квота за Лига на конференциите, би било хубаво, ако не ситуацията би била доста трудна.

Очевидно ние трябва да си изпием горчивата чаша до дъно, готови сме и за това. Както сме се радвали 14 години на всички успехи би трябвало да сме достатъчно силни да преживеем и тежките моменти“, добави той.

Снимка: БГНЕС

„През последните няколко месеца прочетохме доста големи смехории. Лудогорец е клуб вече с традиции и съм убеден, че с добро бъдеще. Няма отбор в света, който да не е изпадал в подобни ситуации. Всякакви други теории и партенки, които се пускат в медийното пространство, не идват от Лудогорец. Лудогорец има своите цели и ще продължим да вървим напред“, каза още Петричев.

В Испания: Веласкес прекъсна

„Нека да оставим спортно-техническият щаб да прави анализи. Ние очакваме това нещо от тях също. Ние също искаме да разберем какви са причините за игровото състояние в момента.

Не бих казал, че първенството беше добро за нас. Парадоксът е че направихме страхотно представяне в Европа, в което напомнихме за най-добрите си години“, сподели Петричев.

„Не бих искал под въздействието на емоции да давам оценки. Ще си седнем, когато е моментът и ще обсъдим ситуацията, за да видим как Лудогорец да се върне на победния път. Мисля, че трябва със спокоен ум да си изиграем мачовете до края на сезона и вече в предстоящата пауза да си направим необходимите корекции“, завърши той.

ЦСКА пак удари Лудогорец
Тагове:

криза левски цска треньор анализ шампион лудогорец фактори ангел петричев шпалир Лига на конференциите

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ЦСКА пак удари Лудогорец

ЦСКА пак удари Лудогорец
Там ли ще сме? Световно с 64 отбора през 2030 г.

Там ли ще сме? Световно с 64 отбора през 2030 г.
Ансамбълът ни шампион в Баку! (ВИДЕО)

Ансамбълът ни шампион в Баку! (ВИДЕО)
В Испания: Веласкес прекъсна

В Испания: Веласкес прекъсна "тиранията" на Лудогорец

Всички жалби срещу избора на Весела Лечева са оттеглени

Всички жалби срещу избора на Весела Лечева са оттеглени

Последни новини

57 минути са достатъчни: Синер унищожи Зверев (ФАКТФАЙЛ)

57 минути са достатъчни: Синер унищожи Зверев (ФАКТФАЙЛ)
ЦСКА пак удари Лудогорец

ЦСКА пак удари Лудогорец
Сър Алекс в болница преди дербито, Юнайтед не даде шанс на Ливърпул - 3:2!

Сър Алекс в болница преди дербито, Юнайтед не даде шанс на Ливърпул - 3:2!
Кошмар за Никола Цолов в Маями

Кошмар за Никола Цолов в Маями
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV