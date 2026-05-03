Петричев: Лудогорец е неузнаваем!

Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев коментира дали „орлите“ ще направят шпалир на новия шампион Левски. Мнението на Петричев е, че именно така е редно да се случи.

„Честно да ви кажа мен, ако питате, така е редно. Тук е моментът да честитя титлата на Левски. Те бяха отборът, който успя да се възползва най-добре от нашето представяне“, сподели изпълнителният директор на Лудогорец след поражението с 0:1 от ЦСКА в София.

На 9 май "орлите" гостуват на "Герена", а след мача "сините" ще получат златните си медали за титлата.

Шпалир

„Спечелиха си хората титлата, имат заслужено право да се радват. Желая им успех в европейските клубни турнири. Ще се срещнем отново, ще се сборим следващия сезон“, заяви още Ангел Петричев по адрес на „сините“.

Той е откровен за кризата в Разград. "След паузата за националните отбори виждаме един неузнаваем отбор. Анализираме причините. При всички случаи е необичайната ситуацията при нас, но и за слепците е видно, че отборът е в тежка криза. Много са факторите, много от тях ги знаем какви са, но нито един от тях не е оправдание“, започна Петричев.

„Лудогорец се бори за честта си, защото това е отбор, който вече създаде традиция. Отбор, който има доста привърженици, които страдат от игровия облик на отбора в момента. Тук е моментът да им се извиня на хората и да им кажа, че ще направим всичко възможно да изглеждаме по по-различен начин.

Криза

Сега до края на сезона има още доста мачове, в които да се опитаме да дигнем момчетата и да завоюваме второто място. Ако успеем да завоюваме квота за Лига на конференциите, би било хубаво, ако не ситуацията би била доста трудна.

Очевидно ние трябва да си изпием горчивата чаша до дъно, готови сме и за това. Както сме се радвали 14 години на всички успехи би трябвало да сме достатъчно силни да преживеем и тежките моменти“, добави той.

„През последните няколко месеца прочетохме доста големи смехории. Лудогорец е клуб вече с традиции и съм убеден, че с добро бъдеще. Няма отбор в света, който да не е изпадал в подобни ситуации. Всякакви други теории и партенки, които се пускат в медийното пространство, не идват от Лудогорец. Лудогорец има своите цели и ще продължим да вървим напред“, каза още Петричев.

„Нека да оставим спортно-техническият щаб да прави анализи. Ние очакваме това нещо от тях също. Ние също искаме да разберем какви са причините за игровото състояние в момента.

Не бих казал, че първенството беше добро за нас. Парадоксът е че направихме страхотно представяне в Европа, в което напомнихме за най-добрите си години“, сподели Петричев.

„Не бих искал под въздействието на емоции да давам оценки. Ще си седнем, когато е моментът и ще обсъдим ситуацията, за да видим как Лудогорец да се върне на победния път. Мисля, че трябва със спокоен ум да си изиграем мачовете до края на сезона и вече в предстоящата пауза да си направим необходимите корекции“, завърши той.