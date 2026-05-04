Историческо събитие за България! Колоездачната обиколка на Италия, позната като Джиро д'Италия, идва у нас!

От Несебър ще стартира тазгодишното издание на надпреварата, а датата е 8 май!

Най-добрите колоездачи в света идват у нас за три етапа.

Къде?

Стартът е на 8 май в Несебър, а в първия ден финалът е в Бургас. Следва етап Бургас - Велико Търново. На 10 май колоездачите се местят в Пловдив, за да достигнат последната точка на Джирото у нас - София.

Колоездачи от 30 страни ще карат в надпреварата.

Всички те ще защитават защитават цветовете на своите отбори, а фаворит е датчанинът Мадс Педерсен, който ще опита да стане едва осмият колоездач в света, спечелил и трите големи надпревари - Джирото, Тур дьо Фрас и Вуелта.

Пътища

Колоездачната обиколка на Италия и трите ѝ етапа у нас очаквано ще създадат ограничения в придвижването по пътната мрежа.

Заради кулминацията в София, на 10 май ще бъде затворен бул. "Цариградско шосе", както и улици в центъра на София. Очаква се финалът да е около 17:00 ч. на пл. "Александър Невски".