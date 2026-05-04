От стадиона - в болница: Какво е състоянието на сър Алекс Фъргюсън?

Сър Алекс Фъргюсън - легендарният мениджър на Манчестър Юнайтед, изплаши стабилно футболните запалянковци.

84-годишният шотландец бе закаран по спешност в болница, а линейката го взе директно от стадион "Олд Трафорд", където бившият му тим очакваше дербито срещу Ливърпул.

На Фъргюсън му прилошало минути преди първия съдийски сигнал.

Състоянието

Медиите в Англия съобщават, че състоянието на легендата на "червените дяволи" не е сериозно. До хоспитализирането му се е стигнало като предпазна мярка.

От Манчестър Юнайтед не предоставят повече информация за състоянието на Фъргюсън, като се счита, че той ще се завърне на стадиона, за да подкрепя отбора скоро.

Настроението му със сигурност се е подобрило от факта, че неговият тим победи с 3:2.

Легендарният Фърги трябваше да изгледа срещата от ложите на стадиона.

Здравето на Фъргюсън

Специалистът бе мениджър на Манчестър Юнайтед в периода 1983-2013 г. и добави във витрината на "червените дяволи" 13 титли на Англия, 5 Купи на футболната асоциация, 4 на Футболната лига на Англия. Също така два пъти изведе тима до триумф в Шампионската лига - през сезони 1998/1999 и 2007/2008.

През 2018 г. той бе приет по спешност в болница с мозъчен кръвоизлив, но успя да се възстанови и отново да се завърне на трибуните като фен.