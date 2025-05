Христо Стоичков: Ще гледам финала, но... в Ню Йорк

Христо Стоичков отказа да се нагърби с прогноза за предстоящия финал за Купата на България между ЦСКА и Лудогорец. Камата бе сред гостите на церемонията в Националната футболна база "Бояна" за пилотния проект "Училищни лъвчета" по програма Grassroots на БФС и УЕФА.

"На финала в Ню Йорк ще присъствам", сподели носителят на "Златната топка" за 1994 г., визирайки мачът за трофея на световното клубно първенство.

"Това е едно предизвикателство, което Джани Инфантино от много време го мислеше. Този шанс е за много отбори да се покажат. Аз аплодирам тази инициатива. На световното първенство през 2026 г. ще бъдат 48 отбора. Не върви да се оплакват нито треньори, нито футболисти.

month away from the new FIFA Club World Cup



Which team will win this? pic.twitter.com/Y5vcLMkq44