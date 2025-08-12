Наричай ме "сенсей": Бербатов с важна роля в Юнайтед (ВИДЕО)

Манчестър Юнайтед повери на бившия си нападател Димитър Бербатов изключително важна роля!

Българинът е човекът, който представи третия екип на клуба!

При това в изключително интригуващо видео, в което Берба се превъплътява в ролята на... сенсей.

Вдъхновяващото представяне

Сенсей Бербатов предава на млад ученик своите знания и начина, по който да уважава клуба.

"Ти измина дълъг път и днес трябва да запомниш защо тренираме, защо играем за тази фланелка. Силата не е правилният път. Трябва да имаш дисциплина, да си наясно с мислите си, с целите си, да се научиш да отстояваш и преди всичко - на търпение и смирение.

Атаката е нищо без защита. Трябва да си точен, да останеш фокусиран, балансиран, да уцелиш момента. Движи се като вода и стреляй като мълния.

Делиш тази фланелка с легенди. Почети ги така, както те биха те почели. Това е начинът, по който го правим в Манчестър", казва Бербатов във видеото.

Българският ас игра от 2008 до 2012 на "Олд Трафорд". Той вкара 56 гола в 149 мача и стана два пъти шампион на Англия с "червените дяволи". Тогава тимът бе далеч от ситуацията, в която се намира в момента. През миналия сезон Юнайтед завърши на 15-то място в класирането, преди това бе на 8-ма позиция.

Екипът

Иначе третият екип на Юнайтед е черен, с жълти или сини акценти.

Той струва 285 лева с къс и 310 лева с дълъг ръкав и е наличен на сайта на тима.

View this post on Instagram A post shared by adidas Football (@adidasfootball)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK