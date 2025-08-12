bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Наричай ме "сенсей": Бербатов с важна роля в Юнайтед (ВИДЕО)

Видеото е доста въздействащо

Наричай ме "сенсей": Бербатов с важна роля в Юнайтед (ВИДЕО)

Манчестър Юнайтед повери на бившия си нападател Димитър Бербатов изключително важна роля! 

Българинът е човекът, който представи третия екип на клуба

При това в изключително интригуващо видео, в което Берба се превъплътява в ролята на... сенсей.

Вдъхновяващото представяне

Сенсей Бербатов предава на млад ученик своите знания и начина, по който да уважава клуба. 

"Ти измина дълъг път и днес трябва да запомниш защо тренираме, защо играем за тази фланелка. Силата не е правилният път. Трябва да имаш дисциплина, да си наясно с мислите си, с целите си, да се научиш да отстояваш и преди всичко - на търпение и смирение. 

Атаката е нищо без защита. Трябва да си точен, да останеш фокусиран, балансиран, да уцелиш момента. Движи се като вода и стреляй като мълния.

Делиш тази фланелка с легенди. Почети ги така, както те биха те почели. Това е начинът, по който го правим в Манчестър", казва Бербатов във видеото.

Българският ас игра от 2008 до 2012 на "Олд Трафорд". Той вкара 56 гола в 149 мача и стана два пъти шампион на Англия с "червените дяволи". Тогава тимът бе далеч от ситуацията, в която се намира в момента. През миналия сезон Юнайтед завърши на 15-то място в класирането, преди това бе на 8-ма позиция. 

Екипът

Иначе третият екип на Юнайтед е черен, с жълти или сини акценти. 

Той струва 285 лева с къс и 310 лева с дълъг ръкав и е наличен на сайта на тима. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

димитър бербатов манчестър юнайтед екип представяне трети сенсей

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Джорджина каза

Джорджина каза "Да!" на цената на цял частен остров!

Юноша подписа с Левски за три години

Юноша подписа с Левски за три години
Има ли сили Лудогорец да отстрани Ференцварош? (АНКЕТА)

Има ли сили Лудогорец да отстрани Ференцварош? (АНКЕТА)
Ако УЕФА разреши: Барселона прави нещо нечувано!

Ако УЕФА разреши: Барселона прави нещо нечувано!

Хумелс предпочел младо гадже пред сина си за сбогуването с футбола

Хумелс предпочел младо гадже пред сина си за сбогуването с футбола

Последни новини

Юноша подписа с Левски за три години

Юноша подписа с Левски за три години
Хумелс предпочел младо гадже пред сина си за сбогуването с футбола

Хумелс предпочел младо гадже пред сина си за сбогуването с футбола

Ако УЕФА разреши: Барселона прави нещо нечувано!

Ако УЕФА разреши: Барселона прави нещо нечувано!

Има ли сили Лудогорец да отстрани Ференцварош? (АНКЕТА)

Има ли сили Лудогорец да отстрани Ференцварош? (АНКЕТА)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV