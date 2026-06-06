БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Световно за едни, контроли за други“ - национал не спести истината След 2:2 с Молдова

Марин Петков не спести разочарованието си след 2:2 с Молдова в контрола.

„Първо - малшанс, но и куп индивидуални грешки и липса на концентрация. Не успяхме да задържим топката в тяхната половина и позволихме твърде лесни ситуации“, заяви той.

Но най-силно отекна друго негов коментар:

„Краят на сезона е, но за някои има световно първенство. Ние играем контроли... Нямаме право да използваме това като оправдание.“

Каква всъщност е реалността около отбора?

„Искахме победа, но допуснахме детински грешки. Сега трябва да се съберем и да покажем друго лице в Лигата на нациите“, допълни Петков.