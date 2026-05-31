Нападател за 30 милиона евро плаши „лъвовете“ преди контролата в Пловдив

Националният селекционер на България Александър Димитров предупреди, че националният отбор го очаква сериозно предизвикателство в лицето на Черна гора. Преди контролата в Пловдив на 1 юни наставникът подчерта, че съперникът разполага с висока класа и неслучайно е неудобен за „лъвовете“.

„Гледахме последните четири мача на Черна гора. Това е изключително силен и добре организиран отбор. Като индивидуалности са много силни“, заяви Димитров.

Селекционерът обърна специално внимание на качествата на черногорските футболисти в предни позиции и даде конкретен пример с централния нападател на тима.

„Само централният им нападател струва 30 милиона (бел. ред. - Димитров говори за Никола Кръстович, който играе за Аталанта.). Силни са на статични положения и на контраатака. За нас е много труден съперник, защото в последните пет мача между нас нямаме нито една победа“, каза още той.

Въпреки респекта към противника, Димитров е убеден, че българският отбор трябва да търси успеха и да сложи край на негативната серия срещу Черна гора.

„Ще работим за това тази тенденция да я променим“, категоричен беше националният селекционер.

Той коментира и кадровите проблеми в състава, като призна, че честите промени в различни линии на отбора затрудняват работата на щаба.

„Проблем е, че не можем да направим ядро в центъра на терена. Там постоянно сменяме състезателите поради обективни причини. Налага се да сменяме и двойката централни защитници, което допълнително затруднява нашите цели“, обясни Димитров.

Според него предстоящите контроли ще бъдат добра възможност за изява на футболистите, които до момента са получавали по-малко игрово време с националната фланелка.

„Това ще даде шанс за изява на дебютанти и на хора, които имат по-малко игрово време, за да знаем в Лигата на нациите на какво можем да разчитаме“, добави наставникът.

На пресконференцията присъства и Марин Петков, който подчерта значението на всеки мач за националния отбор.

„За мен контроли с националния отбор няма. Всеки двубой, в който представяш държавата си, е официален“, заяви офанзивният футболист.

Той отказа да говори за лидерска роля извън терена и подчерта, че най-важното е представянето по време на самите срещи.

„Лидерите не трябва да говорят на пресконференции, че са лидери, а трябва да го показват на терена. Надявам се да отбележа и да спечелим. Победата е по-важна“, каза Петков.

България приема Черна гора в първата си контрола през юни, а няколко дни по-късно ще гостува на Молдова във втората проверка от програмата си.

Автор: Емил Кацаров