Фламинго изхвърли Ювентус от ШЛ (ВИДЕО)

Втора нидерландска сензация в Шампионската лига! След като Фейенорд взе скалпа на Милан, тази вечер ПСВ Айндховен елиминира друг гранд от Серия "А" - Ювентус.

"Филипсите" спечелиха с 3:1 след продължения у дома в плейофния реванш и продължават напред с общ резултат 4:3, наваксвайки пасива от 1:2 отпреди седмица.

1 - Italy will have only one club in the Last 16 in a Champions League season for only the third time, after 2014/15 (Juventus) and 2013/14 (AC Milan). Difficulty. #PSVJuve #PSVJUV #UCL

Двата тима не предложиха много преди почивката. Единствения точен удар през първата част отправи Андреа Камбиазо от гостите, но се получи рикошет и вратарят Валтер Бенитес улови.

ПСВ поведе в 53', когато Иван Перишич вкара красив гол. Така хърватинът - бивш играч на Интер, се разписа срещу "Старата госпожа" и в двата мача.

"Бианконерите" възстановиха равенството 10 минути по-късно чрез Тимъти Уеа. Американският национал бе точен с изстрел от границата на наказателното поле. Голът е дебютен за него в Шампионската лига и идва 25 години и 108 дни след последното попадение на легендарния му баща Джордж - за Милан срещу Галатасарай на 3 ноември 1999 г.

Около четвърт час преди края Юнус Сайбари отново даде аванс на ПСВ, пращайки мача в продължения.

Домакините бяха по-активни и в допълнителния половин час. Сайбари пропиля добра възможност, но само отложи неизбежното. Стигна се до 98' - стражът Микеле Ди Грегорио и Федерико Гати не успяха да изчистят, а Райън Фламинго донесе победата на своите.

1 - For the first time Juventus have been eliminated in a two-legged tie in the UCL knockout stage after winning the first leg (they had always progressed in the 11 previous occasions). Blocked.#PSVJuve #PSVJUV #UCL