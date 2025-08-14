Луис Енрике: Това е чудо! Тотнъм заслужаваше да спечели

Луис Енрике определи победата на ПСЖ в Суперкупата на Европа като чудо. Европейският шампион, изоставащ с 0:2 през второто полувреме, победи Тотнъм след дузпи във финала, игран в Удине.

„Не заслужавахме да спечелим в продължение на 80 минути. Мисля, че Тотнъм го заслужаваше.

Усетихме, че противникът е във форма, че е тренирал шест седмици. Изиграха страхотен мач. Ние тренирахме само шест дни, но понякога футболът е несправедлив. Трябва да кажа, че имахме голям късмет да отбележим два гола в последните десет минути на мача.

Снимка: Reuters

Моите играчи вярваха до последния момент, както и феновете, но футболът е непредсказуем и в този смисъл имахме голям късмет.

Трудно е да играем така, както искаме, ако не тренираме и нямаме време за тренировки. Беше чудо“, каза треньорът на ПСЖ Луис Енрике.

ПСЖ донесе на Франция първа Суперкупа. Парижани имат още три трофея на Стария континент - Купа на носителите на национални купи (1995/96), Интертото (2001) и Шампионска лига (2024/25).

Горди "шпори"

„Мисля, че изиграхме много добър мач срещу един от най-добрите отбори в света – може би най-добрият. Контролирахме противника в продължение на 80 минути, преди резултатът да стане 2:1. След това ситуацията се промени, но аз съм много горд с отбора, играчите, клуба и феновете.

Показахме, че можем да бъдем гъвкави и прагматични. Трябваше да бъдем такива срещу отбор като ПСЖ. Първото полувреме беше почти перфектно. В един мач показахме, че можем да играем срещу всеки отбор в света. Нямам съмнение в това и това е нещо положително“, бе коментарът на мениджъра на "шпорите" Томас Франк.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK