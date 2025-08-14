"Израел уби 420 футболисти, ако ФИФА и УЕФА не ги изхвърли, са съучастници!"

Бившият египетски футболист Мохамед Абутрикa остро атакува ФИФА и УЕФА, настоявайки да изключат Израел от всички международни състезания.
Абутрика беше вторият най-добър футболист в Африка през 2008 г.
„Израел уби 760 палестински спортисти, 420 от които футболисти. 140 спортни съоръжения бяха унищожени. ФИФА и УЕФА изрично санкционираха Русия за войната в Украйна. Кога ще изключите Израел и ще прекратите окупацията? Не искаме само думи, искаме действия“, каза Абутрика, включвайки се на живо в социалните си мрежи.
Според него, двете големи футболни организации трябва да реагират, в противен случай той ги смята за участници в атаките.
„Ако ФИФА и УЕФА са наистина сериозни, те трябва незабавно да спрат от участие израелските отбори. В противен случай те са съучастници. А ние, ако мълчим, сме част от това престъпление“, заключи бившият египетски национал.
Абутрикa е играл само за два египетски клуба през цялата си кариера и е отбелязал почти 200 гола. Той записа 100 участия за египетския национален отбор, в които отбеляза 38 пъти.
Оттегли се от активния футбол през 2013 г.
