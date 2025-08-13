bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Матей Казийски ще играе в България!

Вижте в кой отбор ще продължи кариерата му

Матей Казийски ще играе в България!

Матей Казийски се завръща в България и ще играе в родния шампионат. Това научи bTV. 

Императора, който през септември ще навърши 41 години, е картотекиран в Локомотив Авиа

С вицешампионите от миналия сезон Казийски е подписал договор за една година. 

Завръщане

Всъщност един от най-добрите волейболисти в света не е играл в родното първенство от точно 20 години

Той стартира кариерата си в Славия, игра две години в бургаския Лукойл и отново в Славия, а през 2005 г. премина в Динамо Москва. 

Казийски спечели най-много призове с Тренто и в тандем с треньора Радостин Стойчев. Той има в колекцията си 3 титли от Шампионската лига, 5 пъти е шампион на Италия, а също така има титли от Русия, Турция, Катар, Япония.

За последно Казийски игра за италианския Милано, като тимът стана пети в първенството. 

Национален отбор

Казийски бе част от българския тим от 2003 до 2012 г. Той е част от отбора, който спечели бронзови медали на световното в Япония през 2006 г. 

През 2012 г. той и селекционерът Радостин Стойчев се обявиха против тогавашното ръководство на родната федерация в лицето на инж. Данчо Лазаров и се оттеглиха от тима. Преди това "лъвовете" си подсигуриха участие на олимпийските игри в Лондон и станаха четвърти на турнира, но без Стойчев и Казийски. 

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Очаква се волейболистът да бъде официално представен следващата седмица. 

