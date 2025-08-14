bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Лига на Конференциите

Приказката на Арда в Европа: Мисия възможна (АНКЕТА)

След 1:0 в първия мач срещу Кауно Жалгирис

Приказката на Арда в Европа: Мисия възможна (АНКЕТА)
Lap.bg

Арда приема литовския Кауно Жалгирис в реванша от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите.

Мачът започва вечер от 20:30 часа. Кърджалийци имат преднина от 1:0 след първия сблъсък в Каунас. Антонио Вутов донесе аванса за отбора на Александър Тунчев на стадион "Дариус и Гиренас".

гостите пристигнаха у нас след загуба с 0:2 от Судува в местния шампионат. Въпреки това, съставът воден от Ейвинас Черниаускас продължава да води с 6 т. в класирането пред преследвача Хегелман.

Ще продължи ли Арда в Лига на конференциите?

"Очаква ни доста труден мач. Това, че победихме в първия мач, не означава абсолютно нищо. В първата среща близо 90 минути играхме с човек повече и може би съперникът не успя да покаже своя потенциал, но със сигурност утре ще бъде много по-труден мач.

"Няма да пазим резултата"

Ако се приберем да пазим резултата, ще сгрешим. В никакъв случай няма да искам това от футболистите. 1:0 не мисля, че е кой знае какъв резултат. Със сигурност има някакво напрежение. Съвсем нормално е това нещо. Трябва да го приемем", коментира Тунчев 24 часа преди сблъсъка на "Арда Арена".

Арда пише история!

При успех тази вечер Арда ще се изправи срещу победителя от двойката Ракув (Полша) - Макаби Хайфа в плейофния кръг в третия по сила турнир на континента.

Това лято Ракув беше много близо до привличането на Марин Петков от Левски. Спортен директор на поляците е доскорошния шеф в Ботев Пловдив - Артур Платек. Макаби Хайфа пък завърши на трето място в шампионата на Израел миналия сезон.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Александър Тунчев: Реваншът ще е много труден (ВИДЕО)
Тагове:

кърджали александър тунчев арда победа плейофи реванш вутов марин петков кауно жалгирис

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

След късна драма и дузпи: ПСЖ изтръгна Суперкупата от Тотнъм (ВИДЕО)

След късна драма и дузпи: ПСЖ изтръгна Суперкупата от Тотнъм (ВИДЕО)
Хулио Веласкес: Няма да пазим резултата (ВИДЕО)

Хулио Веласкес: Няма да пазим резултата (ВИДЕО)
Матей Казийски ще играе в България!

Матей Казийски ще играе в България!
Девойките са на четвъртфинал на световното по волейбол

Девойките са на четвъртфинал на световното по волейбол
Сватбата на Тайсън Фюри - тя в рокля, той по къси гащи (СНИМКИ+ВИДЕО)

Сватбата на Тайсън Фюри - тя в рокля, той по къси гащи (СНИМКИ+ВИДЕО)

Последни новини

Ще довърши ли започнатото Левски? (АНКЕТА)

Ще довърши ли започнатото Левски? (АНКЕТА)
ПСЖ - първият френски супершампион на Европа (ВИДЕО)

ПСЖ - първият френски супершампион на Европа (ВИДЕО)
След късна драма и дузпи: ПСЖ изтръгна Суперкупата от Тотнъм (ВИДЕО)

След късна драма и дузпи: ПСЖ изтръгна Суперкупата от Тотнъм (ВИДЕО)
live
КРАЙ НА МАЧА: Пари Сен Жермен - Тотнъм 4:3 след дузпи (ВИДЕО)

КРАЙ НА МАЧА: Пари Сен Жермен - Тотнъм 4:3 след дузпи (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV