Приказката на Арда в Европа: Мисия възможна (АНКЕТА)

Арда приема литовския Кауно Жалгирис в реванша от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите.

Мачът започва вечер от 20:30 часа. Кърджалийци имат преднина от 1:0 след първия сблъсък в Каунас. Антонио Вутов донесе аванса за отбора на Александър Тунчев на стадион "Дариус и Гиренас".

гостите пристигнаха у нас след загуба с 0:2 от Судува в местния шампионат. Въпреки това, съставът воден от Ейвинас Черниаускас продължава да води с 6 т. в класирането пред преследвача Хегелман.

"Очаква ни доста труден мач. Това, че победихме в първия мач, не означава абсолютно нищо. В първата среща близо 90 минути играхме с човек повече и може би съперникът не успя да покаже своя потенциал, но със сигурност утре ще бъде много по-труден мач.

"Няма да пазим резултата"

Ако се приберем да пазим резултата, ще сгрешим. В никакъв случай няма да искам това от футболистите. 1:0 не мисля, че е кой знае какъв резултат. Със сигурност има някакво напрежение. Съвсем нормално е това нещо. Трябва да го приемем", коментира Тунчев 24 часа преди сблъсъка на "Арда Арена".

При успех тази вечер Арда ще се изправи срещу победителя от двойката Ракув (Полша) - Макаби Хайфа в плейофния кръг в третия по сила турнир на континента.

Това лято Ракув беше много близо до привличането на Марин Петков от Левски. Спортен директор на поляците е доскорошния шеф в Ботев Пловдив - Артур Платек. Макаби Хайфа пък завърши на трето място в шампионата на Израел миналия сезон.

