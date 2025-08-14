Жесток огън по Лука Модрич: Италия отдавна е гробище за пенсионери!

Легендата Паоло ди Канио за пореден път разтърси италианския футболен свят с изявленията си. Ди Канио даде интервю за Corriere della Sera и специално говори за футболистите, които в края на футболната си кариера пристигнаха в Серия А. Начело в списъка са Кевин де Бройне (34) и Лука Модрич (39).

На въпроса как вижда пристигането на такива футболисти в италианското първенство, Ди Канио заяви в типичния си стил, че Серия А отдавна се е превърнала в "гробище за пенсионери".

Роналдо и Рибери...

„Преди това бяха Роналдо и Рибери, а днес са Де Бройне и Модрич. Въпросът е колко дълго тези двамата могат да издържат на високо ниво, но по-важното е доколко техните качества и техника ще бъдат приети от съотборниците им, защото е трудно да се имитира някой, който е уникален.

Искам да кажа, че те няма да са достатъчни сами по себе си, ако няма отбор, който се движи добре около тях. Със сигурност ще се радваме на качествата им, но тези около тях ще трябва бързо да се научат как да разбират с кого играят.

Модрич е лидер, който знае как да говори с отбора, Милан ще се възползва от това в сезон, в който имат само шампионата“, добави той.

Модрич и Де Бройне пристигнаха в Серия А като свободни агенти, след като договорите им с Реал Мадрид и Манчестър Сити изтекоха.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK