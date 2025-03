Капитанът напуска кораба първи? (ВИДЕО)

Мечтата на феновете на Ливърпул за требъл през този сезон бе попарена от ПСЖ. Отборът на Луис Енрике отстрани мърсисайдци от Шампионска лига след изпълнение на дузпи и ще срещне Астън Вила или Брюж на четвъртфиналите.

След последния съдийски сигнал обаче едно видео в социалните мрежи притесни привържениците на "червените".

Капитанът Върджил ван Дайк, чийто договор изтича след края на сезона, бе забелязан да разговаря с шефовете на ПСЖ. Това породи много съмнения в главите на феновете, които искат както той, така и другите двама с изтичащи контракти (Мохамед Салах и Трент Александър-Арнолд) да останат на "Анфийлд".

PSG leaders Nasser al-Khelaïfi & Luis Campos seen after full-time having a conversation with @LFC captain Virgil Van Dijk.

