Стилияна е вицешампионка! Какво следва за гимнастичките на световното?

В ранните часове на 23 август Стилияна Николова стана световна вицешампионка в художествената гимнастика.

Българската грация спечели сребро на шампионата в Рио де Жанейро, а другата ни представителка в индивидуалната надпревара Ева Брезалиева се нареди да осма.

Това обаче не е краят на участието на двете! А и предстои да видим ансамбълът!

Момичетата на Весела Димитрова

В надпреварата при ансамблите момичетата на Весела Димитрова - София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова, ще изиграят първите си съчетания днес, 23 август.

В 20:00 ч. българско време стартира програмата за определяне на шампионки в многобоя. Българките са във втората група, която ще покаже съчетанията си след 23:00 ч.

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

Те ще играят първо смесеното съчетание - с обръчи и топки, а след това с ленти.

Най-добрите 8 се класират за финалите на отделните уреди в неделя, 24 август.

Стили и Ева

Медалите от многобоя не значат край на участието на индивидуалните ни представителки.

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

Стилияна Николова ще играе на всички финали на отделните уреди, а Ева Брезалиева - на лента.

Те също са в неделя, като програмата стартира в 17:00 ч. българско време!

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

