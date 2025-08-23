bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Първа победа за националите до 21 години на световното

Важен успех над Колумбия

Първа победа за националите до 21 години на световното
FIVB

Националният отбор на България постигна първа победа на Световното първенство по волейбол за мъже до 21 години в Цзянмън, Китай.

"Лъвовете" се наложиха над Колумбия с 3:0 (31:29, 25:20, 25:21) в третия си мач от група С на надпреварата.

Победата в три гейма беше изключително важна след двете загуби от Куба и Япония. Към момента съставът на България заема четвъртото място във временното класиране. Според регламента първите четири отбора от всяка група продължават към елиминационната фаза.

В неделя (24 август), отново от 6:00 часа българско време, българите ще се изправят срещу лидера в групата Чехия.

Мачът

Срещата започна с много непредизвикани грешки от българска страна, което позволи на Колумбия да поведе с 6:2. До средата на гейма националите успяха да намалят изоставането до две точки, но съперникът отново дръпна с четири след ас – 16:12. Епизодични добри отигравания през центъра загатнаха, че обрат е възможен, а след прекъсване, взето от колумбийския селекционер, Жасмин Величков реализира директна точка от начален удар – 17:19. Селекционерът на България Венцислав Симеонов предприе смяна за сервис – в игра влезе Николай Николаев, който на два пъти затрудни посрещането на Колумбия. Стилиян Делибосов добави важна единична блокада за 21:21. Българските волейболисти пропуснаха сетбол при 24:23, но спасиха такъв след отлична блокада на Томислав Русев, стигайки до ново равенство – 25:25. Тимът на България дочака своя момент и поведе с 1:0 след 31:29.

Снимка: FIVB

Във втората част националите не повториха грешките от началото на първия гейм и започнаха уверено. Две поредни точкови блокади ни дадоха аванс от три точки – 5:2. Разпределителят Рангел Витеков направи силна серия от начален удар с три поредни аса, а българският състав се възползва от колебанията на съперника в посрещане. Разликата се увеличи до 13:5. До края на гейма българските момчета запазиха ритъм и затвориха частта с 25:20, повеждайки с 2:0.

Началото на третия гейм беше напрегнато заради няколко спорни съдийски отсъждания, а селекционерът Симеонов получи жълт картон за протест. Играта вървеше точка за точка до 7:7, след което Колумбия направи първия пробив и поведе с 9:7. Националите реагираха светкавично и взеха три поредни точки. Сервисът на българите стана по-ефективен и се стигна до авнас от 16:12. Колумбийците направиха още един опит да се върнат в гейма, доближавайки се само на точка – 16:15, но до края българските национали стояха стабилно в посрещане, а нападенията по края на мрежата бяха безапелационни. Мачът завърши след атака в аут на колумбийския диагонал Ортис – 25:21.
 
Най-резултатен от българския тим беше Жасмин Величков с 16 точки (2 аса и 3 блокади). Капитанът Николай Къндев добави 12 точки, а Рангел Витеков се отличи с 3 директни точки от сервис.

Снимка: FIVB

