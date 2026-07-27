Шампионска лига Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Веласкес: Резултатът на съперника през уикенда не трябва да ни подвежда Ние сме на 100% уверени в нашите сили и възможности, каза треньорът на Левски преди реванша с Университатя Снимка: Lap.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес предупреди, че тежката загуба на Университатя през уикенда не трябва да подвежда преди реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

"Сините" спечелиха с 1:0 в София миналата седмица, но няма да могат да разчитат на подкрепа от феновете си в Румъния заради наказание.

"Нашата публика прави разликата. Но съм сигурен, че ще следят какво се случва и ще бъдат до нас, ще предадат тяхната положителна енергия. Ще направим всичко необходимо да сме най-добрата си версия и да спечелим този мач", започна пресконференцията си Веласкес.

Няма място за подценяване

"Не трябва да се подвеждаме, че сме спечелили първия мач. Срещу нас е добър отбор, не трябва да ни подвежда и резултатът от техния мач през уикенда (загуба с 1:5 от Динамо Букурещ). Чака ни изключително труден и здрав мач. Но въпреки всичко и казаното дотук, ние сме на 100% уверени в нашите сили и възможности. Трябва да разберем какво се изисква от нас в този мач и как да го изиграем. Атмосферата е много добре, колективът също, отиваме за добър мач"

Левски ще бъде без контузените Радослав Кирилов, Вуликич и Камдем.

"На базата на това, което разполагаме, винаги избираме оптималния състав. Сега сме фокусирани върху следващия мач. Ако нонстоп си повтаряш, че ще се измориш, накрая наистина ще се измориш", коментира още испанският треньор.

Реваншът е в сряда (29 юли) от 20:30 ч. в Крайова.