Луис Енрике след триумфа: Беше трудно, но го заслужаваме! (ВИДЕО)

Пари Сен Жермен отново е властелинът на Европа!

Френският тим спечели за втори пореден сезон титлата в Шампионска лига, след като победи с дузпи шампиона на Англия Арсенал във финала в Будапеща.

Архитект на този успех отново е Луис Енрике, който очаквано бе сред най-щастливите след последната дузпа.

Думите

"Чувствам смесица от вълнение, умора, от всичко. Но това е най-добрият момент от сезона! Два пъти поред сме шампиони и го заслужаваме заради феновете. През целия сезон спечелихме доста мачове, заслужихме място във финала Беше трудно, беше сложно. Поздравления за Арсенал. Те играха страхотно и ни беше доста трудно.

Нормално е да е напрегнато и да има страсти на пейката. Те се опитаха да отведат мача в посока, в която са добри. Ние искахме да контролираме топката, да имаме притежание, да пресираме и така спечелихме титлата. Ние сме шампиони", каза Енрике.

На въпросът дали се чувства легенда на футбола, той скромно отговори: "Не ме интересуват такива неща".

Успехите

Всъщност това е трети успех на Луис Енрике в Шампионска лига като мениджър.

Освен двата поредни триумфа с ПСЖ, той има победа във финала и като треньор на Барселона. През сезон 2014/2015 каталунците победиха Ювентус с 3:1.

Специалистът е начело на парижани от 2023 г., като до момента тимът е ставал 3 пъти шампион на Франция и два пъти носител на Купата на страната.

