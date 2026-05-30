bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Луис Енрике след триумфа: Беше трудно, но го заслужаваме! (ВИДЕО)

ПСЖ триумфира за втори пореден път в Шампионска лига

Луис Енрике след триумфа: Беше трудно, но го заслужаваме! (ВИДЕО)
Reuters

Пари Сен Жермен отново е властелинът на Европа! 

Френският тим спечели за втори пореден сезон титлата в Шампионска лига, след като победи с дузпи шампиона на Англия Арсенал във финала в Будапеща. 

Архитект на този успех отново е Луис Енрике, който очаквано бе сред най-щастливите след последната дузпа. 

ПСЖ пише история - втори пореден триумф в Шампионската лига! (ВИДЕО)

Думите

"Чувствам смесица от вълнение, умора, от всичко. Но това е най-добрият момент от сезона! Два пъти поред сме шампиони и го заслужаваме заради феновете. През целия сезон спечелихме доста мачове, заслужихме място във финала Беше трудно, беше сложно. Поздравления за Арсенал. Те играха страхотно и ни беше доста трудно. 

Снимка: Reuters

Нормално е да е напрегнато и да има страсти на пейката. Те се опитаха да отведат мача в посока, в която са добри. Ние искахме да контролираме топката, да имаме притежание, да пресираме и така спечелихме титлата. Ние сме шампиони", каза Енрике. 

На въпросът дали се чувства легенда на футбола, той скромно отговори: "Не ме интересуват такива неща".

Успехите

Всъщност това е трети успех на Луис Енрике в Шампионска лига като мениджър. 

Снимка: Reuters

Освен двата поредни триумфа с ПСЖ, той има победа във финала и като треньор на Барселона. През сезон 2014/2015 каталунците победиха Ювентус с 3:1. 

Специалистът е начело на парижани от 2023 г., като до момента тимът е ставал 3 пъти шампион на Франция и два пъти носител на Купата на страната. 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Арсенал

ПСЖ
ПСЖ
1 : 1
Арсенал
Арсенал
75%
Притежание на топката
25%
12
Точни удари
5
9
Неточни удари
2
101
Опасни атаки
36
11
Нарушения
17
11
Корнери
3
0
Засади
3
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

39
2 5 51 25
87 17 8
14 10 7
29
7 8 19
41 49
3 2 6 5
1
Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Фабиан Руис 8 Фабиан Руис
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Кристианска комар 3 Кристианска комар
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
Деклан Райс 41 Деклан Райс
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Тагове:

арсенал шампионска лига финал пари сен жермен псж луис енрике

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Нони срещу Нуно: Имаше ли дузпа за Арсенал във финала на Шампионската лига? (ВИДЕО)

Нони срещу Нуно: Имаше ли дузпа за Арсенал във финала на Шампионската лига? (ВИДЕО)
България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

bTV Репортерите: Невидимата азбука

bTV Репортерите: Невидимата азбука
Съпругата на Осман Дембеле: Инфлуенсър, който не показва лицето си (СНИМКИ)

Съпругата на Осман Дембеле: Инфлуенсър, който не показва лицето си (СНИМКИ)

Последни новини

ПСЖ пише история - втори пореден триумф в Шампионската лига! (ВИДЕО)

ПСЖ пише история - втори пореден триумф в Шампионската лига! (ВИДЕО)
Нони срещу Нуно: Имаше ли дузпа за Арсенал във финала на Шампионската лига? (ВИДЕО)

Нони срещу Нуно: Имаше ли дузпа за Арсенал във финала на Шампионската лига? (ВИДЕО)
Съпругата на Осман Дембеле: Инфлуенсър, който не показва лицето си (СНИМКИ)

Съпругата на Осман Дембеле: Инфлуенсър, който не показва лицето си (СНИМКИ)
България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV