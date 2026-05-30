Съпругата на Осман Дембеле: Инфлуенсър, който не показва лицето си (СНИМКИ)

Осман Дембеле вече няколко години има изключително важна роля за Пари Сен Жермен и за световния футбол като цяло! 

Той все пак е актуалният носител на "Златната топка", а на финала на Шампионска лига срещу Арсенал донесе равенството след точно изпълнение на дузпа през второто полувреме, а след това докара мача до дузпи, за да може тимът му да триумфира за втора поредна година! 

Дембеле се отличава със скромност, като със сигурност за това роля има и религията му. Футболистът е ревностен мюсюлманин и не го е крил. А жената до него също следва тези принципи. 

Коя е тя?

През декември 2021 г. Демеле се ожени за Рима Едбуше. Сватбата беше традиционна за мароканската култура.

Съпругата на Дембеле е родена през 1999 г. в Италия. Родителите ѝ са от Мароко. Цялото семейство се мести във Франция, когато Рима е дете. Там тя се запознава с носителя на "Златната топка". 

Интересен факт е, че тя е отдадена мюсюлманка, носи традиционно облекло и не показва лицето си. 

Инфлуенсър

Въпреки това Рима е изключително популярна в социалните мрежи. 

Тя може да не си прави традиционните селфита, но снимките ѝ са красиви и често разказват историята на деня ѝ. 

Рима може да бъде видна на важните мачове на ПСЖ, както и при награждаванията. Светският живот с излизания по заведения и на популярни места също не са ѝ чужди. 

И докато е подкрепяща към съпруга си, Рима успява и да управлява свой бизнес. Тя има своя собствена марка за дрехи, подходящи за дами, които изповядват същата религия. 

А освен това е и майка на едно доста палаво момиченце, родено през септември 2022 г. Семейството не разкрива името на момичето, а Дембеле я нарича "Каталунката", тъй като е родена в Барселона. 

шампионска лига пари сен жермен съпруга рима псж осман дембеле

