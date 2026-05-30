Нони срещу Нуно: Имаше ли дузпа за Арсенал във финала на Шампионската лига? (ВИДЕО)

Спорна ситуация беляза първото продължение от финала на Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Арсенал!

Редовното време на мача, който може да гледате пряко по bTV Action и на VOYO.BG, завърши 1:1 след гол в 6-ата минута на Кай Хаверц и точна дузпа на Осман Дембеле през втората част.

Така се стигна до продължения, като в 101-ата минута Нони Мадуеке влезе в единоборство с Нуно Мендеш в наказателното поле на ПСЖ и двамат паднаха.

Даниел Циберт обаче остана безмълвен въпреки претенциите за дузпа от играчите и щаба на Арсенал и дори показа два жълти картона за репликиране по казуса.

