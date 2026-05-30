bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Нони срещу Нуно: Имаше ли дузпа за Арсенал във финала на Шампионската лига? (ВИДЕО)

Гласувайте в нашата анкета!

Спорна ситуация беляза първото продължение от финала на Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Арсенал! 

Редовното време на мача, който може да гледате пряко по bTV Action и на VOYO.BG, завърши 1:1 след гол в 6-ата минута на Кай Хаверц и точна дузпа на Осман Дембеле през втората част. 

Така се стигна до продължения, като в 101-ата минута Нони Мадуеке влезе в единоборство с Нуно Мендеш в наказателното поле на ПСЖ и двамат паднаха.

НА ЖИВО: ПСЖ - Арсенал (1:1), ПСЖ Е ШАМПИОН

Даниел Циберт обаче остана безмълвен въпреки претенциите за дузпа от играчите и щаба на Арсенал и дори показа два жълти картона за репликиране по казуса. 

Вие виждате ли дузпа в ситуацията? 

Имаше ли дузпа за Арсенал във финала на Шампионската лига?

 

 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Арсенал

ПСЖ
ПСЖ
1 : 1
Арсенал
Арсенал
75%
Притежание на топката
25%
12
Точни удари
5
9
Неточни удари
2
101
Опасни атаки
36
11
Нарушения
17
11
Корнери
3
0
Засади
3
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

39
2 5 51 25
87 17 8
14 10 7
29
7 8 19
41 49
3 2 6 5
1
Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Фабиан Руис 8 Фабиан Руис
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Кристианска комар 3 Кристианска комар
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
Деклан Райс 41 Деклан Райс
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Тагове:

арсенал шампионска лига финал пари сен жермен псж дузпа нуно мендеш нони мадуеке

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

Съпругата на Осман Дембеле: Инфлуенсър, който не показва лицето си (СНИМКИ)

Съпругата на Осман Дембеле: Инфлуенсър, който не показва лицето си (СНИМКИ)
bTV Репортерите: Невидимата азбука

bTV Репортерите: Невидимата азбука
Голмайсторът на Арсенал Кай Хаверц: Има магарета и вкарва на Лудогорец (ВИДЕО)

Голмайсторът на Арсенал Кай Хаверц: Има магарета и вкарва на Лудогорец (ВИДЕО)

Последни новини

ПСЖ пише история - втори пореден триумф в Шампионската лига! (ВИДЕО)

ПСЖ пише история - втори пореден триумф в Шампионската лига! (ВИДЕО)
Съпругата на Осман Дембеле: Инфлуенсър, който не показва лицето си (СНИМКИ)

Съпругата на Осман Дембеле: Инфлуенсър, който не показва лицето си (СНИМКИ)
България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

Голмайсторът на Арсенал Кай Хаверц: Има магарета и вкарва на Лудогорец (ВИДЕО)

Голмайсторът на Арсенал Кай Хаверц: Има магарета и вкарва на Лудогорец (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV