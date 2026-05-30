ПСЖ пише история - втори пореден триумф в Шампионската лига! (ВИДЕО)

Пари Сен Жермен пише история! Френският гранд спечели Шампионската лига за втора поредна година. Тимът на Луис Енрике пречупи Арсенал с 4:3 след дузпи във финала.

В редовното време и продълженията в Будапеща (Унгария) двата тима направиха 1:1. Кай Хаверц даде аванс на Арсенал в 6', а Усман Дембеле изравни от дузпа в 65'.

Битката за трофея също се реши от бялата точка. В грешници за Арсенал се превърнаха Еберечи Езе и Габриел Магаляеш, докато за ПСЖ не реализира единствено Нуно Мендеш. За "артилеристите" вкараха Виктор Гьокереш, Деклан Райс и Габриел Мартинели, а за новия стар властелин на футболна Европа - Гонсало Рамош, Дезире Дуе, Ашраф Хакими и Лукас Бералдо.

Така ПСЖ стана едва вторият тим с два поредни триумфа в ерата на Шампионската лига. Другият е рекордьорът Реал Мадрид, който вдигна купата през 2015/2016 и 2016/2017. Тогава кралският клуб обаче оформи "хеттрик", печелейки Шампионската лига и през 2017/2018.

Драмата в Унгария

Двубоят започна отлично за "артилеристите" - Кай Хаверц откри още в 6', възползвайки се от подаване на Леандро Тросар.

Хаверц стана четвъртият с голове във финали на турнира за два различни тима. Преди него бяха Велибор Васович за Партизан (1966) и Аякс (1969), Кристиано Роналдо за Манчестър Юнайтед (2008) и Реал Мадрид (2014 и 2017) и Марио Манджукич за Байерн (2013) и Ювентус (2017).

Английският шампион предостави инициативата на съперника, чийто натиск се увенча с успех в 65'. Тогава носителят на "Златната топка" Усман Дембеле беше точен от дузпа, отсъдена за фал на Кристиан Москера срещу Хвича Кварацхелия.

Носителят на трофея в Шампионската лига беше определен след продължения и дузпи за първи път от десетилетие. През сезон 2015/2016 Реал триумфира с 5:3 от 11-те метра срещу Атлетико Мадрид.

Тази вечер беше нарушена традицията. В последните 12 години отборът, който бележеше първи във финала печелеше трофея.

За последно това не се случи през сезон 2013/2014, когато Атлетико поведе на Реал чрез Диего Годин в 36', но "кралете" изравниха чрез Серхио Рамос в 90+3', преди да спечелят с 4:1 след продължения с голове на Гарет Бейл в 110', Марсело в 118' и Кристиано Роналдо от дузпа в 120+3'.

Финалът е втори за Арсенал в Шампионската лига, след онзи през сезон 2005/2006, загубен с 1:2 срещу Барселона.

ПСЖ стигна до спора за трофея за трети път. През 2020 г. французите отстъпиха с 0:1 на Байерн, а през миналата разгромиха с 5:0 Интер.