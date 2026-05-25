Спортен нюзрум, еп. 137: Александър ВЕЛИКИ и Олимп(иакос)!

Той го направи! Той успя! Той е на баскетболния Олимп!

Александър Везенков и Олимпиакос спечелиха най-престижния европейски клубен турнир Евролигата, след като победиха Реал Мадрид в изключително драматичен финал в Атина.

Празненствата им до ранни зори бяха шумни, емоционални и напълно заслужени!

Саша изпраща кампания, в която стана и Най-полезен баскетболист в редовния сезон и със сигурност можем да се гордеем, че има огромна заслуга за този успех!

В "Спортен нюзрум" ще "разнищим" успеха на Спортист номер 1 у нас за 2022 и 2023 г. с помощта на главен треньор „Развитие“ – национални отбори за подрастващи и един от най-големите специалисти у нас Людмил Хаджисотиров - Удо.

Ще в пренесем и директно в Атина с една изненада...

Гледайте ни! Започваме в Youtube!