НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 136: В София са Купата, шампионът и "Евровизия"!

Какъв триумф на столицата! София тържествува, след като ЦСКА взе футболната Купа на България!

"Червените" се справиха с пловдивския Локомотив в напрегнат мач, завършил с дузпи. Така отборът и треньорът Христо Янев отново вдигнаха високо над главите си трофея.

Той носи и "бонус" - участие в квалификациите за европейските клубни турнири, което е толкова бленувано от ЦСКА.

За клуба предстои и друго щастливо събитие - откриването на стадиона в "Борисовата градина".

А столицата си има и шампион - Левски. Както и най-голям шанс да приеме "Евровизия" пред 2027 г.

Какво ще последва от завръщането в София на двата най-важни футболни трофея? Очакваме коментарите ви!

