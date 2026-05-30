Голмайсторът на Арсенал Кай Хаверц: Има магарета и вкарва на Лудогорец (ВИДЕО)

Арсенал води на Пари Сен Жермен на полувремето на финала на Шампионската лига в Будапеща.

До момента видяхме само едно попадение в мача - на Кай Хаверц едва в 6-ата минута.

То може би ще е и най-важното в кариерата му, но преди да сме окончателни в тази теза, има още 45 минути, които може да гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG!

Началото

Кай е роден на 11 юни 1999 г. в град Аахен, който се намира на границите на Германия, Белгия и Нидерландия. Майката на бъдещия футболист Лея е адвокат, баща му Ян - полицай. Той има по-голям брат и по-голяма сестра. Нито един от тях обаче не го насочва към футбола.

Това прави дядо му Ричард, който го води всеки ден на тренировки в Алемания Мариадорф, където е президент. Всеки ден малкият Кай ходи на училище, а след това рита с децата, които са с 2 години по-големи от него. Пътят от тук нататък е ясен - той преминава в по-развитата школа на Алемания Аахен.

"Дядо ме насочи към футбола. Той ми помогна с първите стъпки. И баща ми, и брат ми са минали през това, но мен ме заведе много рано в клуба. Ние сме си футболно семейство. Всички сме луди по футбола", разказва Кай.

В школата на Байер Леверкузен няма как да не го забележат. Той е хлапето, която вкарва 3 гола във вратата на "аспирините" при победата на Алемания с 8:3 при 12-годишните.

По това време Кай е нисичък и съотборниците му често го подиграват за това. Но пубертетът си казва думата! Изведнъж той пораства много бързо и сега е 1,90 м, което го прави страшилище за защитниците.

На 15 октомври 2016 г. Кай прави дебюта си за мъжкия тим на Байер и се превръща в най-младия дебютант за тима в Бундеслигата - само на 17 години и 126 дни (рекордът му е подобрен през 2020 г. от Флориан Вирц). На 2 април 2017 г. той вкарва и първия си гол за тима.

В Разград

И тук в историята се намесва... Лудогорец.

Кай започва да привлича все повече внимание, както и доверие. Той става неизменен титуляр за Байер.

На 20 септември 2018 г. Хаверц вкарва първите си два гола в европейските клубни турнири. Прави го в Разград, когато "аспирините" гостуват на българския тим в груповата фаза на Лига Европа.

В 150 мача за "аспирините" Кай успява да вкара 46 гола!

През 2020 г., само на 21 години, той преминава в Челси за 80 млн. евро. Във времето на пандемия от коронавирус това бе най-скъпия трансфер за летния трансферен прозорец тогава. Не е много впечатляващо, но на фона на несигурността в света тогава, няма как да очакваме друго.

На Челси Хаверц се "отплаща" с друг гол - пред 2021 г. той вкарва във вратата на Манчестър Сити във... финала на Шампионската лига.

Със "сините" от Лондон той печели и Суперкупата на УЕФА, и Световното клубно първенство през същата година.

От юни 2023 г. Хаверц е футболист на Арсенал, а през настоящия сезон е шампион на Англия.

Матурата

Германските медии все още споменават как през 2017 г. Хаверц пропуска осминафинала в Шампионската лига за своя Байер Леверкузен срещу Атлетико Мадрид през 2017 г., защото е на... матура.

Самият той признава, че заради футбола оставя на заден план образованието си. Майка му е тази, която не спира да му напомня колко е важно да завърши училище.

"Футболът не е най-важното нещо в живота ми. Други неща са може би 100 пъти по-важни. Може би не е лесно да се каже и на хората не им харесва, но аз го чувствам така.", каза нападателят преди години.

Магаретата

Кай Хаверц и семейството му имат доста интересно занимание, което му носи и прякора Магарето.

Те имат ранчо, в което се грижат за спасени от лоши условия истински магарета.

"Отдавна чувствам специална връзка с магаретата. Те са спокойни животни, може би имам отношение към тях, защото и аз съм спокоен човек. Те почиват по цял ден, не правят много, искат да си живеят живота. Винаги съм ги обичал. Когато се изгубя, отивам да гледам животни. Виждам нещо човешко в тях и намирам спокойствие.", коментира германският национал.

Любовта

Хаверц не е от скандалните футболисти. Той е тих и скромен, и отдаден на любимата си от училище.

Нейното име е София. Двамата са заедно от 2018 г., а през 2024 г. вдигнаха сватба.

Двамата вече са горди родители на момченце, родено през март 2025 г.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Арсенал