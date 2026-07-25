Шампионска лига Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Университатя отнесе голям бой преди реванша с Левски (ВИДЕО) Динамо Букурещ се възползва от ротациите

Съперникът на Левски в квалификациите на Шампионската лига - Университатя Крайова, допусна унизителна загуба преди реванша със "сините". Румънците паднаха с 1:5 като гости на Динамо Букурещ във втория кръг от местното първенство.

Треньорът Филипе Коельо направи много ротации спрямо състава през седмицата и тимът му беше разбит.

На ст. Аркул де Триумф, домакините водеха с 2:0 след половин час игра с попадения на Алберто Соро още в 8' и на Александру Муси в 29'. В края на първата част Юрай Бадел остави Университатя с 10 души заради директен червен картон.

Тежка вечер

Стивън Нсимба съкрати изоставането на гостите в началото на второто полувреме, обаче Александър Поп в 59', Каталин Кърджан в 76' от дузпа и Мартин Паскуал във втората минута от добавеното време оформиха разгрома.

Така "червените кучета" сложиха край на серия от 8 мача без успех над Университатя. Предишният беше с 2:1 на 24 август 2024 г. в среща от 7-ия кръг на Суперлигата.

Сега Динамо се реваншира на феновете си за поражението от Петролул в откриващия кръг, записвайки първа победа за сезона. Тогава Университатя отнесе с 4:0 УТА Арад като домакин.

Университатя приема Левски в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига в сряда (29 юли) от 20:30 ч. "Сините" имат преднина от 1:0 след двубоя в София през седмицата.