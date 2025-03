"Достатъчно впито ли е?": Британка прави порно с олимпийския си екип

Бившата представителка на Великобритания в шорттрека Елисе Кристи отново блести в състезателно трико, но не на пързалката, а онлайн. В платформа за порно.

34-годишната Кристи е участвала на три олимпийски игри. Приключва спортната си кариера през 2021-а.

А след отказването си намира удоволствие в ново амплоа. Прави си профил в OnlyFans - платформа за продажба на съдържание, най-често еротично, и започва да радва почитатели си с провокативни снимки по бельо.

Кристи обаче е решила да пробва и нещо по-различно и попълва съдържанието си в платформата, облечена в един от олимпийските си екипи.

А за да се похвали, тя качи снимка в социалните мрежи, на която е в пълно олимпийско снаряжение. "Достатъчно ли е впито?" - пита тя под снимка, на която позира с екипа и състезателните си кънки.

Is it tight enough? pic.twitter.com/zrJrBNxsuK