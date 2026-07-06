Други Публикувано в Калоян Кюркчиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Екатерина Дафовска оцеля в катастрофа! Колата ѝ се е обърнала на магистрала „Тракия“ Снимка: Lap.bg

Олимпийската шампионка от Нагано'98 Екатерина Дафовска оцеля по чудо след катастрофа, а колата й се е обърнала по магистрала „Тракия“.

Тя е пътувала от Бургас към София, автомобилът й се завъртял обратно на движението.

Информацията на flagman.bg бе потвърдена пред bTV от президента на федерацията по биатлон Атанас Фурнаджиев, който каза, че автомобилът Й се е обърнал, но Дафовска е в стабилно състояние, с леко одраскан нос.

Катастрофата е станала на километър 280, около Ямбол, в посока София, по-рано днес. Колата ѝ се е завъртяла обратно на движението.

"Добре съм, бъдете здрави!", написа самата Катя към 21:30 ч. тази вечер във Facebook.