Екатерина Велика на 50! (ВИДЕО)

Днес 50-годишен юбилей празнува една от най-ярките дами в историята на българския спорт. Жена, която сред сняг, напрежение и летящи куршуми печели единствения златен медал за България от pимни олимпийски игри.

9 февруари 1998 г., Нагано, Япония — денят, в който целият свят чу българския химн. Денят на Екатерина Дафовска. Родена в Чепеларе — град, в който зимата е начин на живот, а спортистите се раждат от снега — Дафовска сякаш е предопределена да поеме по пътя на големия спорт.

"Тръгнало ми е още тогава да се пързалям"

„На тази дата преди 50 години моята майка са я сваляли на одеяло по стръмната улица, на която живеем. И така сигурно ми е тръгнало още тогава да се пързалям“, споделя тя в интервю за bTV.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Сезонът преди Нагано да не върви добре, тя заминава за олимпийските игри леко отчаяна. „Първото нещо, което почувствах, когато видях медала, беше, че изпълних най-голямата си мечта – да чуя химна на България. Той е само на първо място. Това чувство е неописуемо. Страната на изгряващото слънце беше нашето късметлийско място“, казва още тя.

Няма да е пианистка

„Самата аз заминах за олимпиадата отчаяна. Не ми вървеше целият сезон. Впоследствие и сега разбирам, че е било най-правилното нещо, за да бъда спокойна и да дам максимума от себе си“, добавя Дафовска, връщайки се към спомените от Нагано. От болнаво дете, което родителите изпращат да се „калява“ в спорта, до олимпийски шампион — пътят на Екатерина Дафовска е урок по характер и търпение.

„Ами нямам просто идея какво друго щеше да е, ако не беше биатлонът. В трети клас моите родители решиха, че пианистка няма да ставам, но трябва да ходя да се калявам, защото съм много болно дете по принцип. И това предопредели, че ще се занимавам със спорт.“ Вече 27 години никой български спортист не е повторил нейния връх. Днес празнуваме една легенда!

ТОВА Е ТЯ

Олимпийска шампионка от Нагано'98 - 15 км индивидуално.

Бронзова медалистка в индивидуалната дисциплина на световните първенства в Антхолц (1995) и Осбърле (1997).

На зимните олимпийски игри в Солт Лейк Сити завършва пета (2002).

Европейска шампионка в Минск (2004).

На зимните олимпийски игри в Торино е осма в масовия старт (2006).

Най-добър спортист на Балканите за 1998 г.

Спортист №1 на България за 1998 г.

В чест на олимпийската победа на Екатерина Дафовска е издадена специална марка.

През март 2007 г. обявява, че прекратява състезателната си кариера.

