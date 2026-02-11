Екатерина Дафовска пред bTV: Казах на Лора, че е най-красивата!

Огромна радост, чиста емоция и много гордост! Това е ден 5 от олимпийските игри в Милано/Кортина за България!

"Виновницата" е Лора Христова - бронзова медалистка в индивидуалната надпревара на 15 км в биатлона.

Тя спечели отличието си с перфектна стрелба, като свали всичките си мишени в четирите стрелби от първия път.

Българка на и пред подиума

Лора не скри вълнението си от отличието, а още по-голямо удоволствие донесе фактът, че я награди не кой да е, а олимпийската шампионка в същата дисциплина, но от Нагано 1998 Екатерина Дафовска.

View this post on Instagram A post shared by Ekaterina Dafovska (@ekaterinadafovska)

Само минути след церемонията легендарната ни спортистка сподели първите си емоции пред bTV.

"Радваме се! Изненада ни приятно! Сега ще празнуваме! Казах ѝ, че много ѝ се радвам. И че ми е най-хубавата тя на стълбичката!", каза Дафовска и добави:

"Бях казала, че чакаме от индивидуалните стартове при жените добър резултат и то така се случи. Не знам случайно или не, снощи ми казаха, че, понеже 15 км е моята дисциплина, ме слагат да награждавам. Още в България си бях пожелала да награждавам някое от нашите момичета."

Надежди за още

За българските биатлонистки предстоят още стартове - спринт 10 км на 14 февруари. Ако попаднат в топ 60, те ще участват и в преследването на 15 февруари. Програмата завършва с женската щафета на 18 февруари.

"Много е радостно! Когато е такава приятна изненада... Много съм доволна от целия български отбор. Имаме още стартове и още какво да покажем. Дай, Боже! Имаме още шансове, още дисциплини!", заяви Дафовска.

Снимка: Reuters

Бронз от олимпийски игри има в колекцията си и Ирина Никулчина. Тя стана трета на 10 км преследване в Солт Лейк Сити 2002.