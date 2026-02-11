bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Екатерина Дафовска пред bTV: Казах на Лора, че е най-красивата!

Още в България си пожелах да награждавам наше момиче, каза олимпийската шампионка от Нагано 1998

Екатерина Дафовска пред bTV: Казах на Лора, че е най-красивата!
Огромна радост, чиста емоция и много гордост! Това е ден 5 от олимпийските игри в Милано/Кортина за България! 

"Виновницата" е Лора Христова - бронзова медалистка в индивидуалната надпревара на 15 км в биатлона. 

Тя спечели отличието си с перфектна стрелба, като свали всичките си мишени в четирите стрелби от първия път. 

Българка на и пред подиума

Лора не скри вълнението си от отличието, а още по-голямо удоволствие донесе фактът, че я награди не кой да е, а олимпийската шампионка в същата дисциплина, но от Нагано 1998 Екатерина Дафовска. 

Само минути след церемонията легендарната ни спортистка сподели първите си емоции пред bTV.

"Радваме се! Изненада ни приятно! Сега ще празнуваме! Казах ѝ, че много ѝ се радвам. И че ми е най-хубавата тя на стълбичката!", каза Дафовска и добави:

"Бях казала, че чакаме от индивидуалните стартове при жените добър резултат и то така се случи. Не знам случайно или не, снощи ми казаха, че, понеже 15 км е моята дисциплина, ме слагат да награждавам. Още в България си бях пожелала да награждавам някое от нашите момичета."

Надежди за още

За българските биатлонистки предстоят още стартове - спринт 10 км на 14 февруари. Ако попаднат в топ 60, те ще участват и в преследването на 15 февруари. Програмата завършва с женската щафета на 18 февруари. 

"Много е радостно! Когато е такава приятна изненада... Много съм доволна от целия български отбор. Имаме още стартове и още какво да покажем. Дай, Боже! Имаме още шансове, още дисциплини!", заяви Дафовска. 

Снимка: Reuters

Бронз от олимпийски игри има в колекцията си и Ирина Никулчина. Тя стана трета на 10 км преследване в Солт Лейк Сити 2002.

